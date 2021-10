Sciopero in porto e camionisti in rivolta al terminal Psa: casello di Pra' bloccato, caos in A10 - Genova 24

Genova. Secondo giorno di caos e tensione fra i camionisti per l’accesso al terminal Psa di Pra’ a causa di uno sciopero a singhiozzo indetto dalla Rsu del terminal che da ieri provoca gravi rallentamenti nelle operazioni di ingresso dei mezzi pesanti. E stamattina la situazione è peggiorata ulteriormente: la coda di tir è arrivata fino al casello di Pra’ che risulta bloccato in uscita con code che si ripercuotono sulla A10 in direzione Ponente.

Ieri sono stati circa 500 i tir rimasti fermi nel piazzale del porto, visto che allo sciopero interno si è aggiunto quello generale proclamato dai sindacati di base. Ma stamattina la rabbia è cresciuta ancora tra i camionisti che hanno atteso tutta la notte nel piazzale.

“Il terminal ha disattivato per questioni logistiche l’app che permette di evitare la coda, così ora sono tutti obbligati a mettersi in fila e attendere il proprio turno – spiega Franco D’Artizio segretario della Fai Conftrasporto Genova -. I trasportatori sono stufi e hanno deciso all’unanimità di non entrare”.

Nulla a che vedere col green pass, è bene chiarirlo, che comunque non è ancora obbligatorio. Alcuni autisti hanno preso i jersey di cemento e li hanno messi per protesta intorno all’edificio che ospita gli uffici. “Fuori, fuori, andate tutti a casa“, gridavano in coro stamattina all’alba. Alcuni avevano deciso già ieri sera di fare inversione di marcia e portare via i camion dicendo che non avrebbero lavorato al terminal Psa finché la situazione non si fosse sbloccata.

guarda tutte le foto 8



Sciopero in porto, caos al terminal Psa: centinaia di camionisti assembrati all’entrata

Il terminal, secondo le modalità di sciopero comunicate, è operativo solo dalle 7 alle 11, dalle 15 alle 17 e dalle 19 alle 21. Un incontro risolutivo potrebbe avvenire domani ma per oggi l’astensione è confermata e la situazione rischia di degenerare per i disagi patiti dai trasportatori.

Lo sciopero all’interno del terminal Psa ha all’origine il mancato rinnovo del contratto integrativo, fermo da 5 anni: la discussione con l’azienda è in corso ma il raggiungimento dell’accordo è ancora lontano. Secondo quanto appreso l’azienda chiederebbe aumenti di orario di lavoro ai dipendenti e un aumento delle ore di guida sui mezzi senza voler corrispondere – secondo l’Rsu – l’incremento salariale corrispondente.