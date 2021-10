Sciopero generale contro il governo, oltre mille in piazza: il corteo in sopraelevata - Genova 24

Aggiornamento ore 9.50. Per ora un migliaio di persone in piazza in attesa della partenza del corteo. Probabile il passaggio sulla sopraelevata con conseguenti ulteriori problemi per la viabilità. Uno spezzone del corteo sarà gestito dal comitato Libera Piazza Genova. Un altro spezzone sarà quello dei centri sociali con in testa i militanti del centro sociale Terra di nessuno recentemente sgomberato.

Aggiornamento ore 9.33. “Fuori i fascisti dal corteo”, questo lo slogan urlato dal nucleo della manifestazione nei confronti di un piccolo gruppo di esponenti di ItalExit, il partito di destra fondato dall’ex giornalista e M5s Gianluigi Paragone. ItalExit nelle scorse settimane è a più riprese scesa in piazza contro il green pass.

Aggiornamento ore 9.30. Partirà tra pochi minuti il corteo organizzato dai sindacati di base nell’ambito dello sciopero generale per protestare contro le politiche del governo Draghi in tema di sicurezza e salute sul lavoro, salari, lavoro precario e licenziamenti. A Genova ad organizzare la protesta sono Usb, Cobas, Sicobas, Cub e Orsa.

Aggiornamento ore 9. Nel piazzale del terminal traghetti di Genova il concentramento del corteo che, nell’ambito dello sciopero generale indetto dai sindacati di base, si muoverà verso il centro per arrivare sotto la sede di Confindustria. I primi a presentarsi i vigili del fuoco della vicina stazione centrale e alcuni Cobas.

Genova. Oggi è il giorno dello sciopero generale organizzato dai sindacati di base e a Genova la mattinata inizia in salita per chi si muove tra il ponente e il centro. Se la partenza del corteo era fissata alle 9 da San Benigno, i portuali del Calp si sono visti ben prima per bloccare i varchi di accesso al porto e questo ha provocato sin dall’alba problemi al traffico specialmente tra lungomare Canepa e Di Negro e all’altezza dell’elicoidale. La situazione è in peggioramento.

La protesta a pochi giorni dall’entrata in vigore del green pass per accedere ai luoghi di lavoro. Anche se i promotori della manifestazione hanno più volte sottolineato di scendere in piazza contro il certificato verde o contro i vaccini, gli stessi hanno però ribadito di considerare la misura non una strategia sanitaria ma qualcosa di lesivo dei diritti e di discriminatorio. Non a caso in piazza, oggi, ci saranno anche i movimenti no green pass di Genova e della Liguria.

Nell’ambito dello sciopero generale di questo 11 ottobre a rischio molti servizi, dalla sanità alla scuola agli uffici pubblici. Oltre, naturalmente, il trasporto pubblico.

Amt Genova. A Genova servizio garantito dalle 6 alle 9 e dalle 17.30 alle 20.30. Per quanto riguarda il trasporto provinciale il servizio sarà garantito dalle 6 alle 9 e dalle 17 alle 20 mentre il personale delle biglietterie si asterrà dal lavoro dalle 9 alle 16.30.

Ferrovia Genova Casella. Il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 17.30 alle 20.30.

Treni regionali e a lunga percorrenza. Circoleranno regolarmente le Frecce e gli Intercity di Trenitalia, possibili tuttavia leggere modifiche al programma. Garantiti tutti i convogli elencati nell’apposita tabella dei treni previsti in caso di sciopero. Qualche rischio in più per i treni regionali che potrebbero subire cancellazioni.

Trasporto aereo. Previste fasce orarie di tutela, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, nelle quali i voli saranno essere comunque effettuati.