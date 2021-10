Schianto nella notte in via Berghini: auto fuori controllo distrugge vetture e scooter in sosta

Genova. Un’auto che procedeva a forte velocità si è schiantata questa notte sulle vetture in sosta in via Berghini, all’altezza del civico 37, distruggendone una e coinvolgendone altre parcheggiate poco più avanti, insieme ad alcuni scooter.

L’incidente è avvenuto verso le 23 di ieri notte, e il ‘botto’ ha letteralmente svegliato il quartiere: lo scontro è stato così violento che la prima auto colpita, una panda, è andata letteralmente distrutta, per poi urtare altre due vetture parcheggiate, che hanno innescato il classico effetto domino sulle moto parcheggiate poco oltre.

L’autista dell’auto per fortuna è uscito quasi indenne dal pauroso incidente, mentre sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso e le pattuglie della polizia locale che ha fatto le verifiche del caso per capire l’esatta dinamica dell’accaduto e le responsabilità eventuali del guidatore.