Genova. La pattuglia della stazione carabinieri di San Teodoro e Scali, ha arrestato un pregiudicato genovese.

Ieri in via San Bartolomeo del Fossato, a Sampierdarena, ha fermato l’uomo per un controllo. La persona risultava essersi allontanata da una comunità terapeutica a Chiavari.

Qui l’uomo si trovava sottoposto all’affidamento in prova e destinatario di un ordine di carcerazione. E’ stato quindi riportato in carcere a Marassi.