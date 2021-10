Scambi commerciali Genova Russia, convegno con Aimone di Savoia - Genova 24

Genova. Il discendente di Casa Savoia, manager e vice presidente dell’azienda di pneumatici Pirelli

Tyre per la Russia e i paesi nordici Aimone di Savoia Aosta venerdì 22 ottobre interverrà al convegno organizzato dalla Camera di Commercio di Genova dal titolo ‘Russia incontro di approfondimento’ sul tema delle prospettive di interscambio commerciale tra Italia e Russia.

Aimone di Savoia è ambasciatore a Mosca del Sovrano militare Ordine di Malta, primo membro di Casa Savoia insignito del cavalierato dell’Ordine al merito della Repubblica italiana per il suo contributo ai rapporti economici bilaterali italo-russi.

Il convegno in programma nel pomeriggio nella sede di via Garibaldi della Camera di commercio verterà sulla geopolitica in Russia, l’ evoluzione dell’interscambio commerciale tra Italia e Russia, le misure di supporto del Governo russo per il business e il case history dell’esperienza di Pirelli in Russia.

Prima dell’evento Aimone di Savoia incontrerà il sindaco di Genova Marco Bucci, accompagnato dai

promotori ed organizzatori della visita genovese: il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale e avvocato Mario Mascia, il vice presidente della Camera di commercio Felice Negri, il notaio Piero Biglia di Saronno, già presidente di Filse e tra i saggi del sindaco Bucci, e

l’avvocato Aurelio Di Rella Tomasi di Lampedusa, già presidente dell’Ordine degli avvocati di Genova. Aimone di Savoia esaminerà col sindaco Bucci le prospettive di interscambi commerciali tra Genova e Mosca.