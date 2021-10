Santa Margherita, polizia locale: "Imbarazzo e contrarietà per la chiusura dello spogliatoio di servizio" - Genova 24

Santa Margherita Ligure. “Gli agenti della polizia locale di Santa Margherita esprimono il proprio disagio di fronte all’impossibilità di disporre dello spogliatoio all’interno del palazzo comunale” – spiegano le segreterie Cgil Fp, Cisl Fp e Uil Fpl e le Rsu del territorio.

E continuano: “L’annosa assenza di idoneità dello spogliatoio, già più volte segnalata, costringe gli operatori ad indossare gli abiti civili ormai da diversi giorni, senza che l’Amministrazione Comunale abbia trovato una soluzione idonea. La mancata presenza di uno spogliatoio idoneo comporta numerose difficoltà nello svolgimento del proprio lavoro, dal cambio di vestiario particolarmente necessario durante le allerte meteo, sino alle problematiche relative ai percorsi casa-lavoro in divisa”.

Per questo le segreterie sindacali chiedono un incontro urgente con il sindaco e con l’Amministrazione comunale “per conoscere le soluzioni auspicate dalla stessa per porre rimedio a questa condizione inaccettabile e controindicata per il ruolo svolto dalla polizia locale”