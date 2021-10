Santa Margherita, monumento di Garibaldi in Ghiaia: finiti i lavori di restauro - Genova 24

Santa Margherita Ligure. Si è concluso l’intervento di restauro e pulitura al monumento di Garibaldi in Ghiaia a Santa Margherita.

I lavori sono stati svolti gratuitamente dalla ditta Vivenda perché all’interno di un accordo siglato con il Comune che prevede in tre anni il ripristino gratuito di nove monumenti cittadini in cambio dell’esposizione della pubblicità, per un periodo di tempo limitato, su tre di questi.

Nei prossimi giorni saranno avviati gli interventi – anche questi a costo zero per il Comune – sui monumenti Ai Caduti del Mare in corso Marconi e di Mazzini nell’omonima piazza.