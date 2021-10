Santa Margherita Ligure, premio per gli studenti meritevoli nel nome di Alessio - Genova 24

Santa Margherita Ligure. Il Comune di Santa Margherita Ligure, con l’obiettivo di valorizzare i meriti dei propri giovani, promuove un’iniziativa rivolta agli studenti sammargheritesi che si siano diplomati con il massimo dei voti al termine dell’anno scolastico 2020-2021 e che si siano distinti anche per attività extrascolastiche.

Un’iniziativa nata in memoria di Alessio, giovane sammargheritese prematuramente scomparso lo scorso 26 maggio. La sua famiglia ha deciso di assegnare, nel suo ricordo, un buono acquisto per libri e testi universitari o materiale informatico.

La partecipazione al bando è gratuita e aperta a tutti gli studenti residenti nel Comune di Santa Margherita Ligure che abbiano conseguito il diploma di scuola media superiore nell’anno scolastico 2020/2021 con una valutazione di 100/100 (ed eventuale lode).

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata entro e non oltre il 25 ottobre 2021, esclusivamente accedendo al sito del Comune di Santa Margherita Ligure, compilando l’apposito modulo con i propri dati e inviandolo, insieme al documento di identità, a comunicazione@comunesml.it.

Sono previsti anche riconoscimenti, da parte del Comune di Santa Margherita Ligure, a tutti i partecipanti dotati dei requisiti richiesti per essersi distinti nello studio, nella cultura, nello sport e nel sociale.

Tutte le domande pervenute saranno esaminate da un’apposita commissione, composta dai genitori di Alessio, da un rappresentante dell’Amministrazione comunale e da un docente scolastico.

I risultati del bando saranno pubblicati sui canali dell’ente. La premiazione è prevista a Villa Durazzo, nel mese di novembre, in occasione dell’ormai consueto incontro di premiazione degli studenti meritevoli delle scuole secondarie di primo grado cittadine.

Dichiarano l’assessore alla scuola Beatrice Tassara e la consigliera Arianna Sturlese: «Questo premio nasce per il desiderio di Rossella, Mauro e Ilaria di ricordare Alessio e il suo impegno negli studi. Alessio è stato un ragazzo speciale, uno studente impegnato. È per ricordare la sua forza di volontà, che non lo ha abbandonato neanche nei mesi della malattia, che come Amministrazione abbiamo accompagnato la famiglia in questo progetto».