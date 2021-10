Santa Margherita, al via il decollo dell'idrovolante dalla spiaggia di Ghiaia tutti i weekend da marzo a maggio - Genova 24

Santa Margherita Ligure. Santa Margherita Ligure fa decollare la primavera 2022 sulle ali di un idrovolante che dopo 66 anni dal City of Funchal ritorna sulla spiaggia di Ghiaia.

Dal primo week end di marzo 2022 fino all’ultimo week end di maggio 2022 ogni venerdì sabato e domenica dalla spiaggia di Ghiaia sarà ormeggiato un idrovolante che effettuerà voli dimostrativi sul golfo del Tigullio. Il servizio sarà svolto dall’associazione savonese Voli di Mare con un mezzo che potrà portare una sola persona alla volta.

Corrado Oliveri, presidente della Voli di Mare A.s.d. sottolinea che “questa attività permetterà a tutti gli appassionati di provare il volo su un idrovolante, affiancati da piloti e istruttori professionisti, e capire così se il volo è la propria passione”.

E continua: “Si ringraziano le persone e gli Enti che hanno reso possibile la stipula di questa convenzione, anche in questo caso unica nella nostra Regione, in particolare i ringraziamenti vanno al Comune di Santa Margherita Ligure nella persona del Sindaco Paolo Donadoni ed alla locale Capitaneria di Porto ai Comandanti Camilla Sartori e Ivan Bruno”.

“Torna l’idrovolante a Santa Margherita Ligure – dichiara il sindaco Paolo Donadoni – negli anni ’50 c’era un collegamento diretto con Southampton, in Gran Bretagna, effettuato proprio con un idrovolante, interrotto dopo che una mareggiata lo aveva spiaggiato”.

E precisa: “Quello proposto adesso è un servizio diverso che vuole offrire un’esperienza entusiasmante per i cittadini e per i turisti ed essere l’occasione per osservare dall’alto il nostro magnifico territorio; una opportunità unica: volare potendo apprezzare da un punto di vista inconsueto la bellezza del Parco di Portofino e della nostra costa. Anche io mi unisco ai ringraziamenti in particolare agli Uffici comunali e alla Capitaneria di Porto”.

La Voli di Mare è l’unica scuola per Idrovolanti leggeri operante in Liguria, (Scuola Aero Club d’Italia Club Astra – Voli di Mare n° 12 ) gli appassionati che vorranno intraprendere il percorso per diventare Pilota di Idrovolante avranno la possibilità di conseguire l’abilitazione volando in uno scenario unico.