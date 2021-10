Sampdoria-Spezia, la cronaca testuale. Blucerchiati in vantaggio con Candreva - Genova 24

Genova.

20′ Verre costretto a uscire, dentro Dragusin

15′ Sampdoria in vantaggio! Il calcio di punizione di Candreva viene sfiorato da Gyasi e non da Yoshida come in origine si pensava.

14′ Ammonito Hristov

13′ Primo vero tiro in porta è dello Spezia: Salcedo debole da buona posizione in area di rigore dopo un servizio rasoterra di Strelec

8′ Prime fasi di gioco di studio, le squadre non arrivano alla conclusione sinora. Lo Spezia ha guadagnato un calcio d’angolo che si conclude in un nulla di fatto

3′ Provedel in uscita alta non trattiene al primo tentativo, ma riesce ad appropriarsi del pallone

1′ Iniziata la partita, palla alla Samp.

Gabbiadini titolare insieme a Caputo, Quagliarella in panchina. Askildsen in campo dal primo minuto. Queste le scelte di D’Aversa per la partita contro lo Spezia che sta per cominciare.

Ecco le formazioni:

Sampdoria-Spezia 1-0

Reti: Candreva 15′

Sampdoria: Audero, Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello, Candreva, Verre (20′ Dragusin), Silva, Askildsen, Gabbiadini, Caputo.

A disposizione: Ravaglia, Falcone, Chabot, Torregrossa, Ciervo, Depaoli, Dragusin, Ferrari, Quagliarella, Yepes Laut, Murru, Trimboli.

Allenatore: Tarozzi

Spezia: Provedel, Ferrer, Hristov, Nikolaou, Bastoni, Kovalenko, Maggiore, Strelec, Salcedo, Gyasi, Aniste.

A disposizione: Zoet, Zovko, Verde, Podgoreanu, Nzola, Delorie, Bertola.

Allenatore: Thiago Motta.

Arbitro: Fabbri di Ravenna.