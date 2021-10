Sampdoria, interesse di mercato per Ricardo Pepi e Luca Pellegrini - Genova 24

Genova. Gli auspicati tre punti con l’Udinese non sono arrivati e già qualche media ipotizza possibili guai in arrivo per D’Aversa, cui invero non si possono addossare soverchie colpe per una classifica non ottimale, in quanto imputabile in gran parte ad un difficile calendario, in fase d’avvio del campionato, cui sono andati ad aggiungersi guai fisici a Gabbiadini, Verre, Ihattaren, che hanno impedito al mister di fruire di alternative, sulle fasce avanzate, a Candreva e Damsgaard, il primo il blucerchiato più positivo in queste prime sette giornate, il secondo ben lungi dall’interpretare prestazioni all’altezza delle aspettative.

A queste autentiche problematiche, non si possono non sommare alcune indecisioni di Audero (costate goal probabilmente evitabili), un buon portiere (come dimostrato da ottimi interventi, magari pochi minuti dopo l’aver subito una rete discussa), che paga agli occhi della tifoseria l’imputazione a bilancio, in fase d’acquisto, di un costo elevato.

La sosta, che D’Aversa sfrutterà per recuperare gli infortunati (anche Verre ed un Torregrossa non al top fisico), terminerà, per la Samp, domenica 17 ottobre, con un ennesimo ‘ lunch match’, in terra sarda, dove – in quel di Cagliari – la Sampdoria ha una tradizione tutt’altro che favorevole, mentre meno timore incute la successiva partita di venerdì 22/10, a Marassi con i cugini spezzini…

Mentre si aspettano i successivi sviluppi della controversia legare con Carlo Osti, che si è affidato all’avvocato Mattia Grassani, i media riportano notizie di interessamenti della Sampdoria nei confronti di un paio di giovani interessanti, uno juventino (il terzino sinistro Luca Pellegrini, lo scorso anno passato a difendere i colori del Genoa) e l’altro attaccante statunitense del Dallas (Ricardo Pepi), un 2003 di origini messicane, che vanta già due presenze con la nazionale a stelle e strisce, con tre reti messe a segno (una all’Honduras, due alla Giamaica).

Sempre nell’ottica di valorizzazione giovani, è fresca la notizia del rinnovo del contratto di Simone Trimboli, fino al giugno del ’24.