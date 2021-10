Salute e sicurezza, infrastrutture, sviluppo green e giovani: Uil Tour fa tappa a Genova - Genova 24

Genova. “Nelle piazze, con le persone per ridisegnare l’Italia”, questo il titolo del Uil Tour 2021 che giovedì 21 ottobre fa tappa a Genova in piazza De Ferrari con il suo truck attrezzato, lungo oltre 10 metri, che si trasformerà in un palco all’aperto per svolgere dibattiti, confronti, iniziative.

Il camion della Uil girerà per il Paese fermandosi in 27 città italiane accompagnato dallo slogan: “Nelle piazze con le persone per ridisegnare l’Italia” con un obiettivo chiaro: ascoltare le persone e costruire insieme a loro una proposta di ripresa, crescita e sviluppo.

“Sicurezza sui luoghi di lavoro, formazione, sviluppo green e inserimento dei giovani nel mondo del lavoro sono temi ai quali la Uil Liguria ha dedicato grande attenzione anche nei mesi più duri della recente pandemia – spiega Mario Ghini, segretario generale Uil Liguria – La parziale riapertura di eventi nazionali e la necessità di programmare velocemente la ripartenza del sistema Paese saranno l’occasione per un confronto diretto e finalmente in presenza tra il sindacato e i cittadini per la tappa genovese del Uil Tour”.

Il programma:

Alle 9,30 apriranno gli stand Uil Servizi: Caf Uil, Patronato Ital Uil, associazione dei consumatori Adoc Uil per fornire informazioni, consulenza e programmare gli appuntamenti insieme all’utenza.

Mattinata di lavoro 10,00 – 13,00

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: #ZeroMortiSulLavoro, un impegno serio.

Saluti: Mario Ghini, segretario generale Uil Liguria

Introduzione: Fabio Servidei, segretario confederale regionale Uil Liguria

Interventi dal palco: lavoratori, responsabili della sicurezza, funzionari, segretari di categoria.

Moderano i segretari confederali regionali Uil Liguria: Sheeba Servetto e Alfonso Pittaluga

Conclude la mattinata: Ivana Veronese, segretaria nazionale Uil

Pomeriggio 14,00 -17,00

Tavola rotonda: sviluppo green, giovani e infrastrutture

Introduzione: Mario Ghini, segretario generale Uil Liguria

Partecipano: confederazione, segretari di categoria, associazioni del territorio.

Modera: Giovanni Cadili Rispi, attore.

Conclude i lavori: PierPaolo Bombardieri, segretario generale Uil