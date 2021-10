Ruspe al lavoro in piazza Cavour: cominciati i lavori di riqualificazione dell'ex mercato del pesce - Genova 24

Genova. Ruspe al lavoro in piazza Cavour per la ristrutturazione dell’ex mercato del pesce, venduto all’immobiliare romana Pix development per un milione e mezzo di euro alla fine del 2020, dopo che le precedenti aste erano andate deserte.

Al momento le ruspe stanno ripulendo la parte esterna dello storico edificio razionalista e stanno effettuando gli scavi per collocare le utenze e per realizzare le rampe di accesso ai fondi dell’edificio che saranno trasformati in parcheggi interrati.

In base alle informazioni trapelate circa il progetto al piano superiore saranno realizzate una dozzina di mini appartamenti a vocazione turistica, un residence quindi, mentre al piano terrà è prevista un’attività di somministrazione e poi una superficie di vendita pari a 600 metri quadri: di questi 250 saranno destinati a un market di alimentari, la parte restante prevede una parafarmacia e un negozio per animali. Il market sarà quasi certamente a marchio Conad ma al momento la trattativa sarebbe ancora in corso.

“Si tratta di una riqualificazione a lungo attesa di un edificio che versava in pessime condizioni – commenta l’assessore al commercio del Comune di Genova Paola Bordilli – sia dal punto di vista igienico sanitarie sia strutturali, che siamo certi renderà ancora più attrattiva dal punto di vista turistico la zona del porto antico e insieme sarà apprezzata anche dagli abitanti del Molo che da anni si trovano di fronte a un edificio chiuso e fatiscente”