Rubano 32 vasetti di tonno in un supermercato di via Pra': tre denunce - Genova 24

Genova. La polizia ha denunciato due rumeni di 31 e 43 anni e una loro connazionale di 39 per il reato di ricettazione in concorso.

I due uomini e la donna mentre trasportavano a fatica una busta della spesa, hanno cominciato ad agitarsi alla vista della Polizia. Così gli agenti, insospettiti dall’atteggiamento, hanno deciso di controllarli.

I tre rumeni, pluripregiudicati per reati contro il patrimonio, sono stati trovati in possesso di 32 vasetti di tonno, per un valore complessivo di 120 euro , risultati rubati presso un supermercato di via Prà.