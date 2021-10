Arrestato l'uomo che a bordo di una ruspa ha danneggiato tre auto in via Merano - Genova 24

Genova. Un ragazzo di 25 anni ubriaco, questa mattina intorno alle 5, ha rotto il finestrino di una ruspa ed è salito a bordo. Poi è riuscito a mettere in moto e a partire, andando però a sbattere contro tre auto parcheggiate in via Merano.

La polizia è passata di lì proprio nel momento in cui il ragazzo ha perso il controllo del mezzo.

Gli agenti sono così intervenuti immediatamente e dai controlli è emrso che il ragazzo avesse danneggiato anche altre macchie parcheggiate nel tragitto, e hanno provveduto a chiamare i proprietari.

Il giovane è stato anche denunciato per guida in stato di ebbrezza e sarà processato per direttissima in giornata.