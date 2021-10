Roma, Coppa Italia lanci. In pedana ci sarà Lorenzo Tonetto - Genova 24

C’è anche il Ligure Lorenzo Tonetto tra i protagonisti della finale nazionale della Coppa Italia Lanci edizione 2021 in programma sabato 23 e domenica 24 ottobre al Centro di Preparazione Paralimpica di Roma. L’atleta della Trionfo Ligure in gara domenica in tarda mattinata nel disco F64.

A contendersi il trofeo si presenteranno 15 società con 42 lanciatori paralimpici. I risultati della classifica finale prenderanno in considerazione i punteggi delle quattro prove precedenti (la rassegna invernale di lanci di Ancona, due competizioni territoriali e la finale dei Societari di Gravellona Toce) che verranno sommati a quelli ottenuti all’appuntamento romano.

Tonetto parteciperà alla finale di Roma a titolo individuale per aver saltato alcuni degli appuntamenti precedenti: “Per me è una buona gara con cui chiudere questa lunghissima stagione. Gli ultimi allenamenti fatti sono stati decisamente interessanti, vedremo cosa succederà in gara” conclude Tonetto che mette nel mirino il record italiano che già gli appartiene. A giugno a Mondovì il Ligure ha centrato un lancio da 48,64 metri. La finale nazionale di Coppa Italia può essere l’occasione per ritoccare il record.