Rolli Plays, musica elettronica dal vivo in occasione dei Rolli Days - Genova 24

Genova. Un nuovo format dal vivo di musica e luci per accompagnare l’esperienza di visita dei Palazzi dei Rolli: l’armonia acustica del pianoforte, i colori e le luci sulle architetture, le contaminazioni elettroniche al calar del sole.

Il progetto è stato ideato e curato da Forevergreen.fm e RST Events ed è in programma da domani venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 ottobre.

Concept

L’idea alla base del progetto-formato Rolli Plays è quella di accompagnare l’esperienza di visita dei Palazzi dei Rolli con una proposta musicale e visiva integrata ai Rolli Days, fruibile da un ampio pubblico e contestualmente da un pubblico giovane, veicolata attraverso lo strumento del pianoforte, di linguaggi contemporanei elettronici e di dispositivi luminosi e visivi nello spazio urbano a valorizzazione del patrimonio storico-culturale della città.

Il pianoforte è lo strumento maggiormente conosciuto al mondo, la sua armonia ed essenzialità stilistica ben si sposano con il format di visita dei Rolli Days in contaminazione con la musica elettronica. Ugualmente l’offerta visiva con l’illuminazione di luci sui palazzi storici e il visual divulgativo sono linguaggi e storytelling facilmente comprensibili e interessanti per il pubblico.

Il progetto artistico per i Rolli Days 2021 si compone di performances dal vivo di classica-contemporanea e musica elettronica per pianoforte e di illuminazioni di luci sui palazzi storici, tutto ospitato presso i principali Palazzi dei Rolli e in Via Garibaldi.

Programma

Venerdì 8 ottobre

Via Garibaldi (verso Palazzo Tursi)

Concerto inaugurale e spettacolo di illuminazione dei Palazzi dei Rolli

ore 20.00 LILIA YAKUSHIN – piano solo

F. Chopin – Ballata n. 3 op. 47

M. Ravel – Sonatina, Modéré, Mouvement de Menuet, Animé,

F. Liszt – dagli Anni di Pellegrinaggio: Sonetto 47 del Petrarca, Après une Lecture du Dante. Fantasia quasi Sonata

Sabato 9 ottobre

Cortile di Palazzo Tursi

Programmazione diurna – Concerti per piano solo

ore 12.00 – 12.45 Giovanni Pisanu (Haydn Sonata Job XVI n. 50, Beethoven Sonata op. 110, Chopin Scherzo n. 1 op. 20, Kabalevsky Rondò op. 59)

ore 13.00 – 13.45 Mattia Lorenzini (Liszt prima leggenda, Chopin op. 25 n. 10, Chopin sonata n. 3)

ore 14.00 – 14.45 Lilia Yakushin (Chopin – Ballata n. 3 op. 47, Ravel – Sonatina, Modéré, Mouvement de Menuet, Animé, Liszt – dagli Anni di Pellegrinaggio: Sonetto 47 del Petrarca, Après une Lecture du Dante. Fantasia quasi Sonata)

ore 15.00 – 15.45 Michele Carraro e Clarissa Carafa in duo (4 Leggende op. 59 di Dvorak, Dolly di Fauree, 2 danze norvegesi di Grieg, Mozart sonata in re maggiore K381)

ore 16.00 – 16.45 Christian Pastorino (Beethoven sonata op. 57, Chopin sonata op. 35)

Via Garibaldi (verso Palazzo Rosso) Una maratona di 6 ore per una sola artista al pianoforte

ore 12.00 – 18.00 6H PIANO CONTINUM con Lucia Lo (Liszt, Chopin, Debussy, Satie)

Via Garibaldi (verso Piazza Fontane Marose) Un pianoforte per tutti, aperto alla città e al pubblico dei Rolli Days

ore 12.00 – 18.00 OPEN PIANO

Via Garibaldi (verso Palazzo Tursi)

Concerto e spettacolo di illuminazione dei Palazzi dei Rolli

ore 20.00 BRUNO BAVOTA – piano, acoustic guitar & live electronics

Domenica 10 ottobre

Cortile di Palazzo Tursi

Programmazione diurna – Concerti per piano solo

ore 12.00 – 12.45 Elias Bruno Urbina (Beethoven Sonata n17 op. 31 n2, Grieg pezzi lirici volume 1 op. 12, Franck preludio corale e fuga, Debussy Rêverie, Chopin Studio op.10 n9)

ore 13.00 – 13.45 Lorenzo Famà (Beethoven Sonata op. 22, Liszt Tarantella da Venezia a Napoli, Chopin Studi n. 1-4-5, op. 10, Debussy Studio Cromatico)

ore 14.00 – 14.45 Luca Terzolo (Impro)

ore 15.00 – 15.45 Naomi Tistarelli (R. Schumann Davidsbündlertänze op. 6, Novelle tra op. 21 n8)

ore 16.00 – 16.45 Simone Sammicheli (R. Schumann Carnaval op. 9, Liszt Valse impromptu, Liszt Etudes d’execution trascendente d’apres, Paganini S.140 n. 1-2-3) Via Garibaldi (verso Palazzo Rosso)Una maratona di 6 ore per una sola artista al piano

ore 12.00 – 18.00 6H PIANO CONTINUM con Silvia Zoe Cirillo (Scarlatti, Debussy)

Via Garibaldi (verso Piazza Fontane Marose)

Un pianoforte per tutti, aperto alla città e al pubblico dei Rolli Days

ore 12.00 – 18.00 OPEN PIANO

Via Garibaldi (verso Palazzo Tursi)

Concerto internazionale e spettacolo di illuminazione dei Palazzi dei Rolli

ore 20.00 FRANCESCO TRISTANO – piano & live electronics