Rolli Days, l'edizione autunnale chiude con 42mila presenze: nel 2019 erano state 130mila - Genova 24

Genova. Discreto successo per l’edizione autunnale dei Rolli Days, che ha aperto oltre 30 location tra palazzi, ville e siti monumentali trasportando i visitatori nell’atmosfera del secolo dei genovesi, quando Genova era la Superba.

Sono state ben 41.636 le presenze, di genovesi e turisti (questi ultimi, il 44 per cento del totale) che, su prenotazione e in piena sicurezza, tra venerdì 8 e domenica 10 ottobre hanno visitato i palazzi nobiliari aperti, hanno partecipato agli eventi collaterali e alle visite guidate, comprese quelle riservate alle persone con disabilità.

Un buon risultato, visto il contesto pandemico purtroppo ancora in corso, che conferma l’evento Rolli Days come una vera e propria peculiarità di Genova, una formula che richiama visitatori da tutta Italia e che è sempre più apprezzata dai giovani: il 46 per cento ha meno di 36 anni) e il 17 per cento è nella fascia tra i 18 e i 24 anni.

Ma i numeri sono decisamente lontani rispetto al boom registrato nell’edizione autunnale del 2019, quando in due giorni (12 e 13 ottobre) l’evento registrò oltre 130mila presenze, secondo quanto riportato allora dagli uffici del comune. Boom che arrivò dopo anni di crescita: nel 2018 furono 102mila le entrate a pochi mesi dal crollo di ponte Morandi, e nell’analogo periodo del 2017, si era toccata la soglia dei 120mila.

«È sempre una grandissima soddisfazione vedere Genova animata e vivace e, soprattutto, desiderosa di riappropriarsi della sua storia e di respirarne la bellezza. Oggi possiamo finalmente dire che gli antichi palazzi nobiliari hanno assunto un ruolo di ‘ambasciatori di Genova’, in Italia e all’estero – ha commentato l’assessore alle Politiche culturali Barbara Grosso – Grazie a un lavoro di squadra ormai consolidato, anche questa edizione dei Rolli Days ha funzionato in maniera eccellente e nel pieno rispetto delle normative anti Covid».

Buon successo anche sul web: su Google e sui canali social del Comune, i Rolli Days hanno ottenuto una copertura di 10.061.027 visualizzazioni (+ 7.000.000 rispetto all’edizione di maggio scorso) tra Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Emilia Romagna e Lazio.

I clic alle pagine di evento sul sito Visitgenoa.it sono stati 132.177, mentre le impression erogate sono state 25.374.618 e i views dei video promozionali hanno raggiunto quota 594.222. Il pubblico femminile ha raggiunto il 65 per cento, quello maschile si è attestato sul 35 per cento.

Le visualizzazioni delle pagine Rolli Days su Visitgenoa.it sono state 180.280, da Genova (30,62 per cento), Milano (12,76 per cento), Torino (3,89 per cento), Roma (2,80 per cento), Pisa (2,31 per cento).