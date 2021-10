Rixi (Lega) contro il reddito di cittadinanza: "Usiamo quei soldi per dare pensioni a un'età decente" - Genova 24

Liguria. “Il Reddito di cittadinanza fa acqua da tutte le parti. I 70 extracomunitari individuati dalla Gdf a Genova senza requisiti necessari per residenza e soggiorno sono l’ennesima prova di una misura fallimentare”. Lo dice in una nota il deputato della Lega Edoardo Rixi.

“L’unico risultato finora è stato quello di allontanare i giovani dal mondo del lavoro. E’ l’ora di rivedere il Rdc e i suoi mille difetti, a partire dal salasso per i contribuenti. Tra quanto speso e quanto previsto ci costerà oltre 15 miliardi di euro: una montagna di soldi. Ne basterebbe una piccola parte da dirottare sulle pensioni, altro che togliere il diritto di ritirarsi a un’età decente a chi ha versato contributi per decenni evocando lo spettro dell’assurda legge Fornero”. “I soldi ci sono, il governo non può continuare a tacere su questi argomenti” conclude Rixi.

Sullo stesso tema, intervento molto simile dei consiglieri regionali della Lega Stefano Mai (capogruppo) e Sandro Garibaldi (vice capogruppo). “Occorre rivedere il Reddito di cittadinanza che ha mille criticità, anziché togliere il diritto di andare in pensione a un’età decente a chi ha versato contributi per decenni. I 70 extracomunitari individuati in Valle Stura e denunciati dalla Guardia di Finanza di Busalla perché avrebbero percepito illecitamente il Reddito di cittadinanza dimostrano che l’attuale misura è un fallimento. Secondo le indagini, pur non avendo i requisiti necessari, facevano riferimento a Caf compiacenti per l’ottenimento del beneficio. Ringraziamo gli investigatori della GdF per il proficuo lavoro svolto, ma occorre intensificare i controlli perché continuano a registrarsi casi del genere. Inoltre, auspichiamo la chiusura immediata dei Caf che commettono atti illeciti ai danni dei contribuenti con pene esemplari a chi è stato compiacente nelle presunte frodi”.