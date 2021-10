Ritrovato vivo il ragazzo di 21 anni scomparso a Busalla: dormiva nel locale tecnico della diga della Busalletta - Genova 24

Genova. E’ stato trovato vivo il ragazzo di 21 anni scomparso da ieri mattina a Busalla. Il ragazzino era stato avvistato per l’ultima volta nella zona del lago della Busalletta e proprio da lì erano partire le ricerche.

Ad esse impegnati da ieri sono stati gli uomini del soccorso alpino, i vigili del fuoco anche con l’elicottero e i carabinieri.

Stanotte il cellulare del ragazzo aveva agganciato una cella a Sarissola per cui le ricerche si erano allargate fino a lì ma l’esito delle ricerche in zona stamattina è stato negativo, per questo i soccorritori sono tornati nella zona del lavoro e finalmente l’hanno trovato.

Il ragazzo era all’interno di una piccola casetta adiacente alla diga che funziona da vano tecnico. Il ragazzo, quando i vigili del fuoco hanno aperto la porta, stava dormendo ed era in buone condizioni.

Sul posto ad abbracciarlo sono arrivati parenti e amici. La casetta dove il ragazzo è stato ritrovato era stata già perlustrata ieri, ma in quel momento il ragazzo non si trovava all’interno dell’edificio.