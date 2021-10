Rissa di piazzale Kennedy, Daspo di 31 anni per otto tifosi genoani e sampdoriani - Genova 24

Genova. Daspo di 31 anni – secondo quanto stabilito dal Questore – nei confronti di 8 persone coinvolte nella rissa, avvenuta lo scorso 24 febbraio nel piazzale Kennedy, dove si sono scontrati due gruppi di tifosi, genoani e sampdoriani, armati di cinghie e bastoni.

I provvedimenti variano da un massimo di 10 anni a un minimo di un anno: per alcuni recidivi è stato imposto, anche l’obbligo di presentazione presso un ufficio di polizia durante gli incontri di calcio del Genoa e della Sampdoria, per la stessa durata della misura di prevenzione. In totale sono 2 le persone destinatarie di quest’ulteriore obbligo già convalidato.

Infine, per una delle persone coinvolte, oltre all’obbligo di presentazione – poiché già condannato definitivamente per altri reati – è stato imposto il divieto di possesso e utilizzo di armi, strumenti che contengono liquidi o miscele urticanti, prodotti pirotecnici, sostanze infiammabili e mezzi idonei a provocare lo sprigionarsi di fiamme.