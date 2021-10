Riparazioni navali, secondo giorno di sciopero contro la riforma delle pensioni: "Basta lotterie di numeri sulle spalle dei lavoratori" - Genova 24

Genova. Secondo giorno di sciopero dalla riparazioni navali di Genova con presidio al varco delle Grazie. Dopo le 4 ore di astensione indette ieri dall’Rsu contro la riforma delle pensioni che hanno portato anche i lavoratori in corteo per buona parte della mattina, l’rsu ha indetto 4 ore di sciopero anche per la giornata di oggi contro l’allungamento dell’età pensionabile contenuto nella riforma Fornero.

“Una riforma inaccettabile perché prevede di lavorare per 43 anni o fino a 67 di età così come è inaccettabile la continua lotteria di numeri fatta sulla pelle dei lavoratori” dice Luca Marenco, coordinatore Fiom per le riparazioni navali. I lavoratori chiedono “una riforma seria e chiara che dia certezze sulle uscite anticipate come può essere la proposta fatta da Cgil, Cisl e Uil di 41 anni di contributo e 62 anni di età e anche una vera riforma dei lavori usuranti perché quello che c’è oggi è solo uno specchietto per le allodole”.

Il peso della riforma va a colpire soprattutto i lavoratori che svolgono, a Genova come altrove,lavori pesanti in fabbrica come nei cantieri navali.

“A Genova in un posto di lavoro come un cantiere navale o in una fabbrica, i lavoratori hanno cominciato presto, intorno ai vent’anni di età quindi arrivati a sessant’anni le pensioni se le sono già più che pagate” ricorda Marenco che sottolinea come l’iniziativa spontanea lanciata ieri dal cantieri navali genovesi abbia fato rumore: “L’iniziativa spontanea dei lavoratori è stata come un sasso lanciato nello stagno che è diventato un macigno perché se ne è parlato in tutta Italia e la Fiom ieri sera ha indetto un pacchetto di 8 ore di sciopero per la prossima settimana. Quindi ancora una volta Genova lancia un segnale mostrando di aver una classe operaia molto attenta e coscienziosa”.

Come già avvenuto ieri i lavoratori sono usciti dal varco per un breve corteo che questa volta è arrivato sotto il palazzo della Regione in piazza De Ferrari. Lì il confronto con l’assessore leghista allo Sviluppo economico Andrea Benveduti che ha condiviso la protesta dei lavoratori spiegando che in Regione la Lega proporrà di approvare un ordine del giorno in cui si chiede al Governo una modifica della legge che consenta ai lavoratori di anticipare l’uscita dal lavoro. Il lavoratori sono poi tornati al varco. Lo sciopero, come è avvenuto ieri, terminerà alle 12.