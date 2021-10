Rigenerazione urbana, viabilità e difesa del suolo: dalla Regione 3 milioni per 15 Comuni - Genova 24

Genova. La giunta regionale ha deliberato oltre 3 milioni di finanziamenti per 15 comuni della provincia di Genova per realizzare progetti di rigenerazione urbana, per la messa in sicurezza e per il miglioramento della viabilità.

Per quanto concerne la rigenerazione urbana sono stati sono stati oltre 1,2 milioni di euro per realizzare i seguenti interventi:

• Il Comune di Castiglione Chiavarese ha ottenuto un cofinanziamento di 200 mila euro per interventi di recupero e riqualificazione del centro storico e per il potenziamento dei servizi per l’utenza.

• Il Comune di Favale di Malvaro, grazie al contributo di 200mila euro, ha previsto interventi di recupero e di restauro del vecchio Mulino della Favale da adibire a polo didattico per la valorizzazione delle tradizioni locali.

• Al Comune di Masone, verranno erogati 200 mila euro per la riqualificazione del centro storico, che prevedono interventi in Via Sottocase e Piazza Castello.

• Il Comune di Rossiglione ha ottenuto un contributo di 200 mila euro per effettuare interventi di riqualificazione del centro storico e per il completamento di interventi di rigenerazione urbana in Piazza 2 e 3 Gennaio e Piazza Madonna.

• Al Comune di Mele verranno erogati 200 mila euro per la riqualificazione del centro storico e per interventi di rigenerazione urbana di via Poggio e Piazza dell’Oratorio.

• Il Comune di Mezzanego procederà la valorizzazione dell’immobile comunale di via Ginocchio in località Borgonovo da destinare a Museo della Nocciola, con la finalità di valorizzare le produzioni locali, grazie al contributo regionale di oltre 69 mila euro.

• Il Comune di Ronco Scrivia effettuerà un intervento di riqualificazione dell’area prospicente la zona industriale in località Mereta, che comprenderà la riorganizzazione della viabilità e della mobilità ciclopedonale in via Bazzano, con 200 mila euro di fondi regionali.

“Abbiamo delineato un programma di rigenerazione urbana triennale per dare un nuovo volto alla Liguria, migliorare la vivibilità del territorio e la sua attrattività a livello turistico”, afferma l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola, che prosegue: “Abbiamo deliberato il primo lotto di finanziamenti, i progetti presentati dai Comuni che non sono stati finanziati in questa prima fase, potranno comunque accedere ad altre fonti di finanziamento: saranno inseriti, infatti, in un programma triennale, che verrà sviluppato tramite una piattaforma informatica che sarà operativa dalla primavera del 2022. Regione Liguria si impegna nei prossimi anni a proseguire a finanziare tali interventi con fondi già individuati, senza trascurare la ricerca di risorse anche sulla Programmazione Comunitaria ed il Recovery Plan”.

Sono stati, inoltre erogati oltre 977mila euro per interventi sulle infrastrutture e 900mila euro di interventi per la difesa del suolo.

“Si tratta di interventi molto importanti – spiega l’assessore regionale alle Infrastrutture e Protezione civile Giacomo Giampedrone – per la messa in sicurezza, la resilienza del territorio ed il miglioramento della viabilità. Un lavoro che nasce dalle esigenze che ha espresso direttamente il territorio e che noi abbiamo intercettato, a seguito di un lungo percorso di ascolto e confronto con gli Enti interessati. I primi interventi di protezione civile non avvengono durante le emergenze, ma ben prima nella programmazione degli investimenti per la messa in sicurezza complessiva del territorio e il suo miglioramento infrastrutturale”.