Riforma delle pensioni, sciopero alle riparazioni navali: lavoratori in strada e varco delle Grazie chiuso - Genova 24

Genova. Varco delle Grazie chiuso stamattina in porto a Genova per la protesta dei lavoratori delle riparazioni navali che hanno dichiarato 4 ore di sciopero contro la riforma delle pensioni che proprio oggi andrà in consiglio dei ministri “perché non si può lavorare nei cantieri navali nelle acciaierie, nelle officine meccaniche e in tutti quei luoghi di lavoro dove le attività sono usuranti, gravose e ad alto rischio di infortunio fino a 67 anni o per almeno 43 anni della propria vita” dicono le rsu di San Giorgio, Mariotti e delle altre piccole e medie aziende metalmeccaniche del porto di Genova. I lavoratori si sono anche spostati in piazza Cavour bloccando il traffico

“Si tratta di uno sciopero spontaneo – spiega il segretario genovese della Fiom Stefano Bonazzi – su un tema particolarmente sentito dai lavoratori delle riparazioni anche per questioni anagrafiche ma in realtà riguarda tutti. Questa prima reazione quindi non deve restare isolata ma ci auguriamo arrivi a coinvolgere non solo tutti i metalmeccanici della Fiom ma l’intera confederazione. Serve una reazione immediata, per questo ci auguriamo che le segreterie facciano seguire le dichiarazioni ai fatti e diano indicazioni per iniziative lotta di portata più generale”.