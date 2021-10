Referendum contro il green pass: ecco dove firmare a Genova - Genova 24

Genova. Da questo venerdì sarà possibile firmare per il referendum contro il Greenpass anche a Genova. Lo comunicano gli organizzatori.

Per firmare occorre recarsi, preferibilmente su appuntamento, presso la Segreteria Generale e l’Ufficio elettorale del Comune. In dettaglio presso la segreteria generale di via Garibaldi è possibile firmare il lunedì dalle 9 alle 18 e il venerdì dalle 9 alle 14. Presso l’ufficio elettorale di corso Torino invece è possibile recarsi il martedì e il venerdì dalle 8.10 alle 12.30.

Secondo i promotori del referendum “il green pass esclude dalla vita economica e sociale della nazione quei cittadini che sostengono convinzioni ed evidenze diverse da quelle imposte dal Governo. Per questo motivo, la normativa che istituisce il Green Pass si pone in netto contrasto con l’art. 3 della Costituzione“.

Il green pass, inoltre, “spingendo surrettiziamente i cittadini alla vaccinazione, aggira il divieto sancito dall’art. 32 della Costituzione, secondo cui “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario obbligatorio se non per disposizione di legge”.

Per spiegare i contenuti e le ragioni del referendum e invitare i cittadini a promuoverlo è stato attivato anche un sito https://www.referendumnogreenpass.it/