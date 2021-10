Recco, via Verzemma: approvato il progetto per il disciplinamento delle acque meteoriche - Genova 24

Recco. Il Comune di Recco realizzerà un intervento per il disciplinamento delle acque meteoriche in via Verzemma, un intervento straordinario che rientra nel piano per la messa delle strade nelle frazioni.

Il progetto elaborato dall’ufficio Lavori pubblici e approvato in una recente seduta di Giunta, su proposta dell’assessore Caterina Peragallo, prevede un nuovo tratto di tubazione e cunetta della lunghezza di circa 110 metri, su un tratto di via Verzemma all’altezza del civ. 8, al fine di migliorare il deflusso delle acque meteoriche e salvaguardare il territorio da rischio idrogeologico ed idraulico. La previsione di spesa è di circa 37mila euro.

“Lo studio iniziale ha evidenziato la necessità di effettuare questo intervento per rimediare alle difficoltà che si creano durante le piogge più intense – commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore Caterina Peragallo -. Il progetto per la messa in sicurezza delle strade quindi prevede la posa di una nuova canalizzazione, la realizzazione di nuove cunette stradali in cemento armato e 4 nuovi pozzetti di scarico. La nuova condotta di scarico si innesterà nella canalizzazione per le acque bianche, presente a valle, per convogliare parte delle acque nel rio esistente”.