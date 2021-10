Recco, incontri con i cittadini delle frazioni per spiegare la raccolta differenziata - Genova 24

Recco. E’ previsto un nuovo ciclo di incontri informativi per far conoscere agli abitanti delle frazioni il nuovo servizio di raccolta rifiuti “porta a porta”.

L’Amministrazione comunale e il Settore Ambiente, in collaborazione con Amiu, hanno organizzato incontri pubblici anche per rispondere a domande e dubbi dei cittadini: venerdì 15 ottobre alle ore 18 nella piazzetta di via Don Polleri all’incrocio con salita della Giudea; lunedì 18 ottobre alle ore 18 nella piazzetta in cima a Verzemma; mercoledì 20 ottobre, ore 18, nella piazza sotto il ponte dell’autostrada (sopra Massone). L’ufficio Ambiente ha previsto nei prossimi giorni anche un volantinaggio per informare i cittadini dei nuovi incontri.

“Stiamo lavorando per ridurre il quantitativo dei rifiuti indifferenziati per raggiungere livelli di raccolta e di riciclo all’altezza degli obiettivi che ci siamo posti. Il ciclo di incontri con i cittadini è finalizzato a fornire la massima diffusione circa le modalità del servizio e per far acquisire informazioni alla cittadinanza. La sfida che attende tutti noi passa attraverso il cambiamento delle nostre abitudini nella gestione dei rifiuti che produciamo ogni giorno” commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin.