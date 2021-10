Rapallo, in partenza il secondo lotto di lavori sul torrente San Francesco - Genova 24

Rapallo. Ai blocchi di partenza il completamento del primo lotto e la realizzazione del secondo lotto di lavori per la nuova copertura del torrente San Francesco, opera fondamentale per la messa in sicurezza stradale e per la mitigazione del rischio idraulico.

“Nei giorni scorsi il Consorzio stabile Poliedro di Parma e la Mi.cos S.p.a di Roma, aggiudicatario dell’appalto, ha completato tutti gli aspetti burocratici propedeutici all’inizio dei lavori – spiega Filippo Lasinio, assessore ai Lavori Pubblici – Oggi abbiamo svolto, assieme ai tecnici, un sopralluogo per le ulteriori verifiche preliminari e per alcuni aspetti logistici di cantiere prima dell’avvio delle operazioni. La consegna tecnica delle aree è prevista per lunedì 11 ottobre”.

“Nella stessa data è in programma un incontro tra amministrazione comunale e tecnici con i responsabili degli esercizi commerciali e delle attività turistico-ricettive presenti nella zona, durante il quale verranno illustrati nel dettaglio il cronoprogramma degli interventi e le modifiche alla viabilità che sarà necessario effettuare. “Il piano del traffico previsto a fronte dei lavori – evidenzia Lasinio – verrà comunicato in maniera capillare a tutta la cittadinanza”.