Rapallo, cantiere San Francesco: completato primo lotto e realizzato il secondo - Genova 24

Rapallo. Consegnato questa mattina il cantiere del San Francesco che prevede il completamento del primo lotto e la realizzazione del secondo lotto di lavori per la nuova copertura del torrente, opera fondamentale per la messa in sicurezza stradale e per la mitigazione del rischio idraulico.

Nei giorni scorsi il Consorzio stabile Poliedro di Parma e la Mi.cos S.p.a di Roma, aggiudicatario dell’appalto, ha completato tutti gli aspetti burocratici propedeutici all’inizio dei lavori.

L’approccio dell’amministrazione è stato particolarmente stringente in particolar modo sulla sicurezza all’interno del cantiere e sulla presenza costante nel cantiere del direttore dei lavori e di forza lavoro adeguata all’andamento del cantiere stessi; facendo slittare di qualche giorno il vero e proprio via ai lavori per dare modo alla ditta di fornire ulteriori garanzie.

L’intento dell’amministrazione comunale è stato quello di rendere un cantiere così complesso e delicato per la sicurezza del territorio, il meno impattante possibile nella vita dei concittadini. Nelle prossime settimane, inoltre, previa comunicazione agli amministratori e agli interessati verranno eseguiti dei sopralluoghi preventivi alle abitazioni che insistono sul cantiere.

Questo pomeriggio, il sindaco Carlo Bagnasco, insieme all’assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio, al consigliere Maurizio Malerba e ai funzionari dell’ufficio tecnico ha incontrato i rappresentanti dei commercianti, degli operatori economici e degli abitanti che hanno attività o abitazioni nell’area interessata dal cantiere.

L’incontro è stato un ottimo esempio di cooperazione tra Ente, categorie commerciali e cittadini. Ad illustrare nel dettaglio le fasi del delicato cantiere, insieme ai rappresentanti dell’amministrazione comunale l’Ingegnere Sergio Picchio, tecnico specializzato incaricato alla supervisione dei lavori e al rispetto del cronoprogramma.

“In qualità di amministratori del bene comune abbiamo il dovere di rendere costantemente partecipi e consapevoli i nostri concittadini, a maggior ragione in caso di opere particolarmente rilevanti – dichiara il Sindaco Carlo Bagnasco – Il comune, anche grazie al lavoro dell’assessore Lasinio e degli uffici, sta facendo il massimo per far avanzare nel migliore dei modi un’opera complessa e di estrema importanza dal punto di vista della sicurezza del territorio.”

“Questo pomeriggio abbiamo illustrato nel dettaglio il cronoprogramma degli interventi e le modifiche alla viabilità che sarà necessario apportare – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio – Sarà infatti molto importante comunicare, volta per volta, in maniera capillare e a tutta la cittadinanza il piano del traffico previsto a fronte dei lavori.”