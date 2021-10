"Quelli dalla vita così così", la replica del ristoratore genovese alla recensione negativa diventa virale - Genova 24

Genova “Ma, come allora, ai tempi di Flaubert, una nebbia li avvolge, e ti domandi chi sono. L’Anonima Recensori, quelli del buono o cattivo, in una vita ‘così così’“. Con queste parole termina la lunga replica di un ristoratore genovese alla stringente, asettica, ma in parte negativa recensione lasciata su TripAdvisor da un cliente. E la risposta diventa immediatamente virale, facendo in poche ore il giro dei social.

Il ristorante in questione è la Taverna di Colombo, storico ristorante del centro storico, riferimento dell’offerta gastronomica genovese per turisti e genovesi: tantissime le recensioni che affollano la relativa pagina del noto portale turistico, con una media di voto molto alta, che sfiora il massimo dei cinque pallini.

Una giudizio, però, non condiviso da tutti evidentemente. O per lo meno non da Makreb (questo il suo nickname), che, scomodando pochi pixel lascia un laconico “Così così. Buono il primo, mediocre il secondo e il dolce. Prezzi comunque onesti e leggermente sotto la media. Locale nel centro storico“. Con un voto di tre, che su cinque fa appena sufficiente, e quindi nettamente sotto la media del locale. Lana caprina? Non proprio visto che nella quotidiana lotta per la visibilità sulla rete, anche poche frazioni di voto possono far perdere quel posto al sole così comodo nel mondo della frenetica ricerca on line.

La risposta firmata da Fausto Cavanna, il titolare, non si fa attendere. Sfoderando, o scomodando, Gustave Flaubert, si rivolge al recensore con quella schiettezza (e un pizzico di alterigia, ce lo perdonerà) tipica della nostra terra: “Affascinato in maniera quasi morbosa dall’argomento, negli ultimi anni di vita Gustave Flaubert scrisse un piccolo libro di appunti dal titolo inequivocabile: Il dizionario dei luoghi comuni. Nella prefazione annota: “Invece di osservare, si afferma!” – inizia la replica – Le frasi del libro risuonano di sentenze scontate ed opache, e ti immagini le anonime voci di chi declamava quei pensieri stereotipati, ma non riesci a immaginare i loro volti. Chissà chi erano nella folla di allora. Una appendice flaubertiana balugina in questa recensione”.

E poi la stoccata, o meglio, la ‘blastata’, usando il vocabolario social: ” Chissà cosa avrà mangiato, dal momento che non specifica nulla. Soltanto termini come “buono” “mediocre”, senza altro ragionamento. Senza approfondire o motivare. Chissà chi era, nella folla dell’oggi“. Ma non è finita, anzi: “Ancora una volta smarrisco, nel constatare la necessità di tanti di recensire per essere. O di essere, in quanto recensiscono. Ma, come allora, ai tempi di Flaubert, una nebbia li avvolge, e ti domandi chi sono. – e ti rispondi – L’Anonima Recensori, quelli del buono o cattivo, in una vita “così così”.

Una risposta poetica quanto efficace, e non è l’unica: il Cavanna oramai è noto per le sue contro-recensioni, che ribattono punto su punto, alle “malelingue del web”. Noi non ci permettiamo di dire chi ha ragione e chi no, ma costatiamo il fatto di quanta sublime genovesità trasuda da tutto questo. Nella buona e nella cattiva sorte.