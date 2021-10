Proteste no green pass, Bassetti: "Deriva pericolosa voluta dalla politica, serve il pugno di ferro" - Genova 24

Liguria. È duro Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, mentre commenta le manifestazioni contro il green pass, dopo i fatti accaduti a Roma lo scorso weekend, quando esponenti dell’estrema destra hanno preso d’assalto la sede della Cgil e occupato il pronto soccorso dell’Umberto I. Proteste e violenza che secondo il virologo sono colpa della politica.

“Vedo una deriva molto pericolosa – ha affermato Bassetti ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” su Radio Cusano Campus -. Avere propagandato in questi anni che uno vale uno ha fatto sì che la gente pensi che lo stesso valga nella medicina e nella scienza. Pensano che quello che va in piazza a dire ‘Bassetti coglione’ valga quanto quello che dica Bassetti. Se la politica non è in grado di difendere la scienza e la medicina, allora la medicina e la scienza le declinano la politica, che è quello che è successo, con continue invasione di campo”.

“Quello che avviene nelle piazze – ha proseguito – l’ha voluto la politica, non si stupiscano i politici se la gente va in piazza a dire certe cose perché sono stati proprio alcuni politici a dire che i vaccini fanno male, che i tamponi possono durare una settimana, ecc… Mi accusano di fare politica, io faccio il medico, se poi dire che bisogna vaccinarsi vuol dire fare politica allora farò sempre politica”.

“Negli ultimi mesi ho deciso di non accettare più contraddittori in tv con gente che dice che il covid si cura con la liquirizia, perché uno non vale uno – spiega il primario -. Purtroppo oggi la tv è piena di questa gente. Se gli italiani preferiscono ascoltare ciarlatani, maghi e fattucchiere facciano pure. Io ho parlato di movimenti eversivi già 7 mesi fa, dov’era la magistratura allora?”.

“Nella piazza di Roma c’erano sicuramente tante persone perbene, ma anche delinquenti che andavano perseguiti dall’inizio, da quando minacciavano e insultavano sui social. Se non c’è da parte delle istituzioni un pugno di ferro su questo, evidentemente continueremo a vedere certe cose”, ha concluso Bassetti.