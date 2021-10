Proseguono i lavori nella Galleria di Montebruno a Torriglia: strada chiusa al traffico martedì 5 ottobre - Genova 24

Genova. Anas ha programmato la prosecuzione degli interventi di manutenzione degli impianti tecnologici e di illuminazione nella galleria Madonna di Montebruno lungo la strada statale 45 “della Val Trebbia” nel comune di Torriglia, alle spalle di Genova.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in piena sicurezza la statale verrà chiusa al traffico dal km 28,600 al km 32,500 in entrambe le direzioni dalle ore 22 di martedi 5 ottobre fino alle ore 4 del giorno successivo.

Durante le ore di chiusura il traffico verrà deviato sulla strada provinciale 62.