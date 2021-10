Promozione, Girone A: il Vallescrivia schianta il Celle Riviera ed è primo, Serra Riccò e Borzoli si confermano ai piani alti - Genova 24

Savona/Genova. Una quarta giornata all’insegna dello spettacolo come da attese. È facilmente definibile in questa maniera il turno di Promozione andato in scena quest’oggi, questo per un inizio di stagione confermatosi infuocato con sfide di alto livello in occasione di ogni giornata. 25 reti ed uno show davvero incredibile, di seguito ecco il racconto del quarto atto del campionato di Promozione andato in scena dalle ore 15:00.

Ceriale-Soccer Borghetto 1-4 [p.t. 40’ Auteri (B), s.t. 3’ Fantoni (C), 13’ Carparelli (B), 40’, 43’ Artiano (B) ]

Il Ceriale è sceso in campo con Breeuwer, Naoui, Di Fino, Buonocore, Fantoni, Genduso, Gloria, Maxena, Murabito, Gerini e Caneva.

A disposizione vi erano Vinci, Badoino, Farinazzo, Masha, Bellinghieri, Messina, Ricotta, Bertolaso

Il Soccer Borghetto guidato da mister Brignoli ha risposto con Vicinanza, Angelico, Taku, Viola, Gagliardo, Piazza, Carparelli (cap.), Di Lorenzo, Condorelli, Auteri e Staltari

In panchina si sono accomodati Metani, Mollo, Nardulli, Damonte, Gasco, Artiano, Serra, Piazzai e Soldati

Legino-Voltrese 2-1 [p.t. 6’ Balbi (L), 38’ Guerrieri (L), s.t. 7’ Arias Arana (V) ]

I padroni di casa allenati da mister Tobia sono scesi in campo con Maruca, Schirru, Semperboni (cap.), Balbi, Perria, Guarco, Dorno, Crocetta, Romeo, Guerrieri e Tobia.

In panchina si sono accomodati Trozzola, Agate, Galiano, Giusto, Incorvaia, Mencacci, Saporito, Scala e Manfrini.

La Voltrese guidata da Massimo Sciutto ha risposto con Secondelli, Burdo, Tripi, Gaspari, Garbini (cap.), Porrata, Arias Arana, Owusu e Ferrari.

A disposizione vi erano Cecon, Bruno, Del Cielo, Papapicco, Incerti, Navone, Molinari, Barbieri e Raiola.

Vallescrivia-Celle Riviera 3-0 (p.t. 42’ Vaccaro, s.t. 15’ Leto, 45’ Molon)

Il Vallescrivia allenato da mister Amarotti è sceso in campo con Firpo, Zanovello, Celentano, Vaccaro, Watara, Prestia, Njie, Leto (cap.), Mignacco, Fassone e Rizzo.

A disposizione vi erano Ferrando, Bricchi, Navamo, Mereu, Tassone, Molon, Matranga e Tosonotti.

Il Celle Riviera ha risposto con Fradella, Bruzzone (cap.), Ferro, Barcellona, Bianchetti, Mordeglia, Pinna, Barreto, Favara, Damonte e Piombo.

In panchina si sono accomodati Delfino, Cosentino, Soto Pesce, Fanelli, Lettieri, Manolio, Piccardo, Benzo e Denegri.

Serra Riccò-Bragno 5-1 [p.t. 2’ Aprile (S), 15’ Stradi (S); s.t. 8’ Ilardo (S), 13’ Di Martino (B), 28’ Aprile (S), Monticone (S)]

I padroni di casa guidati da Massimo Repetti si sono presentati con Bulgarelli, Ilardo, Zucca, Boccardo (cap.), Robotti, Vignolo, Stradi, De Mattei, Traverso, Aprile e Preti.

A disposizione vi erano Sommariva, Garibaldi, Torretta, Vercelli, Bonara, Torrisi, Manca, Monticone e Spatari.

Gli ospiti allenati da mister Gerundo hanno invece risposto con N. Negro, Amato, Bozzo, Leka, Gallo, Puglia, Monni, Saviozzi, Tubino, Di Martino (cap.), e Giusio.

In panchina si sono accomodati Chinelli, L. Negro, Rizzo, Pizzorno e Marini.

Borzoli-Baia Alassio 4-0 [p.t. 12’ Camera, 22’ Provenzano, 35’ Provenzano; s.t. 38’ Cocorullo]

I padroni di casa guidati da mister Valmati sono scesi in campo con Calizzano, Raso, Guidotti, Lerini, Porotto, Ventura, Scalzi, Zani, Valenti, Provenzano e Volpe.

A disposizione vi erano Cannavò, Camera, Pongiluppi, Ravera, Bresciani, Scovenna, Cocorullo, Crovetto e Dagnino.

Gli ospiti hanno risposto con Pampararo (cap.), D’Aprile, Rossi, Cavassa, Danio, Odasso, Vignola, Mangone, Di Mari, Castello e Morabito.

In panchina si sono accomodati Canobbio, Giannatonio, Shani, Tamborino, Peirano, Basile, Rimassa, Zuoita e Diaconu.

Camporosso-Veloce 2-2 [p.t. 30’ Carro Gainza (V), 43’ Cosentino (V), 5’ Cordi (C), 20’ Marafioti (C) ]

I padroni di casa allenati da Luci sono scesi in campo con Farsoni, Arena, Truisi, Bacciarelli, Cordi, Scarfò, Casellato, Grifo, Luci, Siberie e Crudo.

Gli ospiti hanno risposto con Cerone, Rampini, Cosentino, Grasso, Apicella, Di Leo, Diana, Carro Gainza, Doci, Vallerga e Ranne.

Via Dell’Acciaio-Golfo Dianese 0-0

Il Via Dell’Acciaio è sceso in campo con Laganaro, Temperini, Manis, De Simone, Iraci, Albertoni, Camara, Messina, Mboge, Bevegni e Perdelli.

La Golfo Dianese ha invece risposto con Bortolini, Martini, Risso, Pozzato, Lufi, Delice, Barison, Calzia, Mehmetaj, Burdisso e Poletti.

È così terminata una giornata davvero appassionante, un motivo in più per non perdersi nulla relativamente alla Promozione 2021/2022.