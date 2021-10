Promozione, Girone A: il Vallescrivia per diventare grande contro il Bragno, Praese alla prova Golfo Dianese - Genova 24

Imperia/Savona/Genova. Sono queste le tre province rappresentate dalle squadre pronte a scendere in campo per la sesta giornata del campionato di Promozione 2021/2022 (Girone A), questo in una stagione iniziata all’insegna dei gol e dello spettacolo. Dando un’occhiata alla graduatoria sicuramente l’ottimo piazzamento del Soccer Borghetto, formazione apparsa in ottima forma e al momento occupante una sorprendente seconda posizione in classifica.

Di seguito ecco le designazioni arbitrali scelte per questo turno:

Borzoli-Veloce

Luca Magaglio

Imperia

Luigi Arado

Genova

Walter Nicastro

Genova

CAMPOROSSO

SERRA RICCO’1971

Eusebiu Ciprian Cazacu

Albenga

Davide Mamberto

Albenga

Federico Lumicisi

Albenga

CERIALE CALCIO

CELLE RIVIERA CALCIO

Igor Nicola Viviani

Genova

Stefano Musante

Genova

Giuseppe Nicolosi

Genova

LEGINO 1910

SOCCER BORGHETTO

Fabio Conti

Genova

Andrea Poggi

Genova

Noureddine Benou

Genova

PRAESE 1945

GOLFO DIANESE 1923

Francesco Isnardi

Albenga

Francesco Baruzzo

La Spezia

Gezim Rushanaj

Genova

VALLESCRIVIA 2018

BRAGNO

Davide Torriglia

Novi Ligure

Nicola Storace

Novi Ligure

Loredana Roman

Novi Ligure

VIA DELL’ACCIAIO F.C.

BAIA ALASSIO CALCIO

Lorenzo Albanese

Chiavari

Santina Delfino

Genova

Chiara Nania

Genova

Le squadre dunque scaldano i motori, la sesta giornata del Girone A del campionato di Promozione si prospetta come davvero spettacolare.