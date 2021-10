Promozione "A", genovesi in campo per difendere la propria egemonia: Borzoli-Serra Riccò il big match - Genova 24

Imperia/Savona/Genova. Sono queste le tre province rappresentate dalle squadre pronte a scendere in campo per l’ottava giornata del campionato di Promozione 2021/2022 (Girone A), questo in una stagione iniziata all’insegna dei gol e dello spettacolo. Dopo sette giornate a dare nell’occhio è sicuramente un vertice della classifica estremamente genovese, un’egemonia tuttavia apertamente sfidata dal lanciatissimo Soccer Borghetto di Davide Brignoli, tecnico estremamente soddisfatto per quanto mostrato finora.

Successivamente al turno di riposo tornerà di scena il Camporosso guidato da mister Luci, squadra agguerrita come testimoniato proprio dalle dichiarazioni del tecnico (proposte in apertura) arrivate in seguito al recupero disputato contro il Celle Riviera di mister Ghione, formazione al contrario in netta difficoltà che oggi tenterà di rialzare la testa al Ruffinengo contro il Legino di Fabio Tobia. Avversario degli imperiesi sarà il Vallescrivia guidato da Claudio Amarotti, una compagine desiderosa di tornare al successo in seguito al passo falso sofferto contro il Serra Riccò primo in classifica.

Tra i genovesi ed il Camporosso quindi una delle sfide di cartello, un match in cui gli ospiti proveranno a giocarsela a viso aperto sfruttando anche le ottime doti del ritrovato bomber Siberie. A seguire risulta interessante anche Voltrese-Soccer Borghetto, gara la quale mette di fronte rispettivamente la sesta e la seconda forza della graduatoria. Vincere per continuare a sognare l’obiettivo in casa biancorossa, imporsi per avvicinare il gruppo di testa la volontà degli uomini di mister Sciutto.

In salsa interamente genovese spicca invece Borzoli-Serra Riccò, questo senza dimenticare Praese-Baia Alassio, Ceriale-Bragno e Via Dell’Acciaio-Veloce, sfide utili per delineare i rapporti di forza in coda alla classifica.

Infine ecco le designazioni arbitrali di questa ottava giornata:

Borzoli-Serra Riccò sarà diretta da una terna tutta genovese; Lorenzo Pettirossi sarà il direttore di gara , Giuseppe Nicolosi e Walter Nicastro i suoi assistenti.

sarà diretta da una terna tutta genovese; sarà , Giuseppe Nicolosi e Walter Nicastro i suoi assistenti. Praese-Baia Alassio Calcio vedrà impegnato il signor Gianluca Sanguinetti di La Spezia , fischietto coadiuvato da Claudia Camurri e Vesselin Adriano Torrero entrambi della sezione di Genova.

Claudia Camurri e Vesselin Adriano Torrero entrambi della sezione di L’arbitro di Vallescrivia-Camporosso sarà invece Cesare Sandri della sezione di La Spezia. I guardalinee saranno Gezim Rushanaj di Genova e Marco Simoncini di La Spezia.

invece Gezim Rushanaj di Marco Simoncini di Via Dell’Acciaio-Veloce sarà diretta da Andrea Rosso della sezione di Albenga , fischietto coadiuvato da Noureddine Benou di Genova e Denis De Scalzi della sezione di Imperia.

Noureddine Benou di Denis De Scalzi della sezione di Voltrese-Soccer Borghetto vedrà impegnato il signor Ludovico Grandi della sezione di Novi Ligure , arbitro assistito da Viktor Trajanovski della medesima sezione e da Samanta Saffioti di Genova.

Viktor Trajanovski della medesima sezione e da Samanta Saffioti di Genova. Ceriale-Bragno vedrà invece impegnato il signor Filippo Gorlero della sezione di Imperia. I guardalinee saranno invece Mattia Delfino e Jetmir Hasa, entrambi della sezione di Albenga.

invece Mattia Delfino e Jetmir Hasa, entrambi della sezione di Albenga. Infine per Legino-Celle Riviera è stato scelto Matteo Manzoni della sezione di Genova. Santina Delfino di Genova e Osama Chamchi di Savona gli assistenti.

Le squadre dunque scaldano i motori, l’ottava giornata del Girone A del campionato di Promozione si prospetta come davvero appassionante.