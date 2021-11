Promozione “A”, Borzoli e Serra Riccò non si fanno male, scatto Vallescrivia contro il Camporosso - Genova 24

Savona/Genova. Un’ottava giornata all’insegna dello spettacolo come da attese. È facilmente definibile in questa maniera il turno di Promozione andato in scena quest’oggi, il tutto per un inizio di stagione confermatosi infuocato con sfide di alto livello in occasione di ogni turno di campionato. 21 reti ed uno show davvero incredibile, di seguito ecco il racconto dell’ottavo atto del campionato di Promozione andato in scena dalle ore 15:00.

Borzoli 1-1 Serra Riccò (14′ Balestrino, 77′ Lobascio)

Posta in palio condivisa per Borzoli e Serra Riccò, due formazioni capaci di offrire uno spettacolo godibile con un 1-1 che ha però ottenuto l’effetto di favorire il recupero delle inseguitrici. Al gol di Balestrino ha risposto la marcatura del solito bomber Lobascio, una rete che ha mandato in estasi la gremita fetta di pubblico presente nel settore ospiti.

Il Borzoli di mister Valmati si è schierato con Cannavò, Raso, Guidotti, Lerini, Ravera, Ventura (C), Camera, Zani, Balestrino, Volpe e Valenti. A disposizione vi erano Dagnino, Porotto, Pongiluppi, Sanna, Bresciani, Alvarado, Scalzi, Scovenna e Crovetto.

Via Dell’Acciaio 3-0 Veloce (16′ Albertoni, 69′ Camara, 78′ Perdelli)

Successivamente alla vittoria contro il Celle Riviera sembra aver cambiato marcia il percorso della formazione guidata da mister Iozzi, tecnico riuscito a ritrovare la quadra schiantando in maniera netta una Veloce priva di svariati titolari. Proprio in casa granata prosegue invece una crisi apparentemente irreversibile, una situazione difficile aggravata da un calendario davvero complicato.

Il Via Dell’Acciaio si è schierato con Laganaro, Lo Stanco, Temperini, Iraci, De Simone, Oliveros, Camara, Albertoni, Mboge, Gualtieri e Perdelli. A disposizione vi erano Sibilia, Ventura, Messina, Caporali, Bevegni, Balayoko e Baratta.

I padroni di casa guidati da Ermanno Frumento si sono presentati con Cerone, Sarpa, Piccone, Grasso, Apicella, Bonandin (C), Belmonte, Ranne, Polito, Rampini e Zecchino. In panchina si sono accomodati Barile, Testori, Sanguineti, De Luca e Scancarello.

Voltrese 3-1 Soccer Borghetto (9′ Nelli, 50′ Moretti, 75′ Rig. Carparelli, 83′ Raiola)

Zona playoff riavvicinata ed obiettivo raggiunto per la formazione genovese allenata da Massimo Sciutto, tecnico abile a preparare al meglio i suoi approfittandosi di qualche assenza di troppo tra le file dei sempre agguerriti ospiti. Prima posizione persa dunque per i biancorossi, squadra che adesso dovrà cercare di reagire in occasione della sfida della prossima giornata contro la Golfo Dianese.

I padroni di casa si sono schierati con Secondelli, G. Cecon, Del Cielo, Owusu, Garbini (C), Porrata, Molinari, Moretti, Nelli, Dentici e Matzedda. In panchina si sono accomodati M. Cecon, Bruno, Tripi, Incerti, Ferrari, Perez, Raiola, Burdo e Carta.

Il Soccer Borghetto guidato da mister Brignoli ha invece risposto con Vicinanza, Delmonte, Taku, Nardulli, Gagliardo, Piazza, Carparelli (C), Staltari, Artiano, Auteri e Condorelli. In panchina si sono accomodati Metani, Piazzai, Angelico, Gasco, Damonte.

Praese 2-0 Baia Alassio (73′ Perego, 90’+1 Cisternino)

Dopo il pareggio contro il Soccer Borghetto torna a correre con un 2-0 scacciapensieri anche la Praese di mister Carletti: di capitan Perego e di Cisternino le reti riuscite a far capitolare la resistenza di una stoica Baia Alassio, squadra ancora alla ricerca della prima affermazione stagionale occupante la terz’ultima posizione della graduatoria.

La Praese è scesa in campo schierando Lepri, Banchieri, Perego (C), Spallarossa, Forte, Valcavi, Di Molfetta, Cristofaro, Fedri, Morando e M. Bruzzone. A disposizione vi erano L. Bruzzone, Calcagno, Gattulli, Muto, Pavone, Palagano, Carrubba e Perelli.

Il tecnico Fabio Ghigliazza ha invece scelto di presentare la Baia Alassio schierando Pampararo, Delfino, Rossi, Cavassa (C), D’Aprile, Castellari, Odasso, Vignola, Rimassa, Castello e Zouita. In panchina si sono accomodati Dottore, Tamborino, Basile, Giraldi, Di Mare e Morabito.

Vallescrivia 3-1 Camporosso (24′ Arena, 57′ Fassone, 60′ Vaccaro, 80′ Nije)

Dopo l’inaspettato pareggio contro il Bragno e successivamente alla sconfitta contro il Serra Riccò torna alla vittoria il Vallescrivia di mister Amarotti, tecnico determinato il quale adesso potrà godersi per una settimana la ritrovata vetta della classifica. Nulla da fare invece per il Camporosso, compagine comunque ancora una volta capace di mettere in difficoltà un’avversaria sulla carta considerata superiore.

I padroni di casa si sono presentati schierandosi con Firpo, Matranga (C), Zanovello, Vaccaro, Prestia, Watara, Njie, Bortolai, Tosonotti, Fassone e Rizzo. In panchina si sono accomodati Cacciabue, Filippo Bricchi, Mignacco, Marfouq, Balbi, Rubini e Jacopo Bricchi.

Gli ospiti guidati da Carmelo Luci hanno risposto con Farsoni, Cordì (C), Arena, Rossi, Bacciarelli, Cecchini, Casellato, Luci, Grifo, Siberie e Crudo. A disposizione vi erano Galata, Brambilla, Trimboli, Piana, Tofanica, Truisi, Rossi, Giovinazzo, Iezzi e Marafioti.

Legino 2-0 Celle Riviera (8’, 64’ Anselmo)

Una vittoria fondamentale sia per la classifica che per il morale. Risulta essere questa la chiave di lettura di un match in cui i verdeblù sono riusciti ad affermarsi in maniera convincente, una sfida che ha premiato il cinismo di un ritrovato Anselmo il quale, con la propria doppietta, ha affondato la compagine avversaria.

I padroni di casa si sono schierati con Illiante, Kertalli, Semperboni (C), Dorno, Pollero, Perria, Mencacci, Guarco, Romeo, Anselmo e Galiano. A disposizione vi erano Maruca, Tobia, Schirru, Saporito, Garzoglio, Guerrieri, Agate, Incorvaia e Scala.

Gli ospiti hanno risposto con Fradella, Arena, Bianchetti (C), Pizzorno, Cosentino, Denegri, Ujka, Barcellona, Favara, Piombo e Soto Pesce. In panchina si sono accomodati Delfino, Bruzzone, Fanelli, Andrea Piombo, Piccardo, Barreto, Galatini, Burlando e Cortese.

Ceriale 4-0 Bragno (25’, 41’, 45’+1, 60’ Caneva)

Quarta vittoria di fila conquistata e -3 dalla zona playoff. È infine un Ceriale d’assalto la squadra che da ormai un mese sta entusiasmando i propri supporter, una formazione capace di divertire e di divertirsi offrendo delle prestazioni davvero convincenti. Uno scatenato Caneva ha così affondato il malcapitato Bragno, squadra incapace di arginare l’immensa voglia di rivalsa degli appunto lanciatissimi biancazzurri.

La squadra di mister Biolzi è scesa in campo con Ebe, Di Fino, Genduso, Bertolaso, Eretta, Badoino (C), Hamati, Buonocore, Murabito, Maxena e Caneva. A disposizione vi erano Breeuwer, Naoui, Monaco, Bonifazio, Messina, Farinazzo, Ferrara, Gerini e Ricotta.

Gli ospiti guidati da mister Gerundo sono scesi in campo con N. Negro, Chinelli, Bozzo, L. Negro, Gallo, Majid, Guerra, Diarra, Giusio, Rizzo e Tubino. In panchina si sono accomodati Binello, Marini, Saviozzi, Pizzorno, Amato e Monni.

Il Serra Riccò ha invece risposto con Bulgarelli, Torrisi, Zucca, Boccardo, Robotti, Vignolo, Stradi, Preti, Lobascio (C), Aprile e Traverso. In panchina si sono accomodati Sommariva, Bonara, Struvaldi, Martuffo, Bixio, Pinna, Manca, Monticone e Cavallet.

La classifica

È così terminata una giornata davvero appassionante, un motivo in più per non perdersi nulla relativamente al campionato di Promozione 2021/2022. Al termine dell’ottavo turno, ecco la classifica: Serra Riccò 17, Vallescrivia 17, Soccer Borghetto 16, Praese 15, Borzoli 15, Voltrese 14, Ceriale 12, Legino 10, Golfo Dianese 9, Via Dell’Acciaio 8, Camporosso 6, Bragno 4, Baia Alassio 4, Veloce 2, Celle Riviera 2.