Prima Categoria "B": Sampierdarenese seconda in solitaria, male Cogoleto e Fegino - Genova 24

Vittoria del Savona che conferma così il primo posto in solitaria. La Sampierdarenese è la più diretta inseguitrice. I genovesi hanno battuto in mattinata il Quiliano&Valleggia. Bella vittoria dello Speranza, arrivata grazie a ben cinque reti rifilate al Città di Cogoleto, ora ultimo a zero punti insieme al Fegino. Dopo la sconfitta di sette giorni fa contro il San Cipriano, la Vadese è tornata a muovere la classifica grazie al pareggio con il Pra Fc. Ha riposato la Letimbro.

Classifica: Savona 9; Sampierdarenese 7; Vecchiaudace 6; Pra 5; Vadese, Speranza, Pro Pontedecimo e Campese 4; San Cipriano e Letimbro 3; Quiliano&Valleggia 1; Città di Cogoleto e Fegino 0.

San Cipriano 0 – Savona 4 (Caroniti, Macagno, Rossetti ,Caroniti)

San Cipriano: Gallino, Pozzati, Vicini, Olanda, Merlo, Guida, Montecucco P, De Vecchi, Vulpes, Lipani, Villa. A disposizione: Carbone, Montecucco M, Paolessi, Sacchi, El Atiki, Pizzella, Fravega, Saulle, Sigona. Allenatore: Siri.

Savona: Rinaldi, Caroniti, Esposito M, Stefanzl, Fancellu, Kuki, Gavarone, Vittori A, Vittori Y, Macagno, Serhiienko. A disposizione: Bresciani, Esposito F, Di Roccia, Fonjock, Rossetti, Spaltro. Allenatore: Balleri.

Sampierdarenese 3 (Chiarabini, Chiarabini, Caroglio) – Quiliano&Valleggia 1 (Grippo)

Sampierdarenese: Lo Vecchio, Firrarello, Musiari, Pugliese, Caroglio, Mastrogiovanni, Chiarabini, Costa, Gesi, De Vincenzo, Pittaluga V. A disposizione: Pittaluga A, Signorastri, Percivale, Claudett, Baghino, Gallo, Cuneo. Allenatore: Oliva.

Quiliano&Valleggia: Vasoli, Fabbretti, Bazzano, Vezzolla, Rebizzo, Russo, Olivieri, Magnani, Seck, Grippo, Saino. A disposizione: Bruzzone, Fiori, Fiore, Pesce, Bondi, Rebizzo, Perrone, Intili, Serra. Allenatore: Ferraro.

Fegino 0 – Pro Pontedecimo 1 (Riva)

Fegino: Botticelli, Rissotto, Grillo, Bernardo, Pedemonte, Velonà, Parodi, Pastorino, Sironi, Casanova, Mirabelli. A disposizione: Venturini, Nasiti, Marcenaro, Guineri, Angilella, Pazmino. Allenatore: Napoli.

Pro Pontedecimo: Friscione, Raganini, Barabino, Dellepiane, Tirasso, Balestrero, Bassi, Bruzzone, Bui, Pasti, Raschella. A disposizione: Corsini, Riva, Pazienti, Piccaluga, Ferretti, Giancotti, Micalizzi, Intriago, Mazzarello. Allenatore: Danovaro.

Vadese 0 – Pra Fc 0

Vadese: Provato, Crocilla, Pulina, Marchi, Suetta, Signori, Ninivaggi, Mandaliti, Tona, Giannone, Piu. A disposizione: Cavalleri, Appice, Venneri, D’Anna, Enrile, Quaglia, Tatti, Brando. Allenatore: Saltarelli.

Pra: Bernardini, Durante, Marchelli, Di Luca, Dellavecchia, Bruni, Limonta, Mukaj, Vacca, Gatto, Rejaibi. A disposizione: Oliverio, Podda, Sansone, Charles, Bigoni, Larosa S, Larosa P. Allenatore: Odescalchi.

Speranza 5 (Certomà, Cham, autogoal, Conti, Cham) – Città di Cogoleto 3 (Siri, Cozzi, Mastrolilli)

Speranza: Giacchello, Cirillo, Orsolini, Sciutto, Boccardo, Diagne, Conti, Vignale, Intili, Certomà, Cham. A disposizione: Siri, Pasquino, Manassero, Rocca, Greppi, Venturino, Zoppi, Titi, Contatore. Allenatore: Girgenti.

Città di Cogoleto: Lucchetti, Mastrolilli, Siri, Caroglio, Dibennardo, Camogli, Grezzi, Socchia, Menoni, Cozzi, Fazio. A disposizione: Perata, Crubellati, Caviglia, Maragliano, Puddu, Santoro, Iadanza, Revello, Grandoni. Allenatore: Travi.

Campese 3 – Vecchiaudace 4