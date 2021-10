Presidi di protesta ai varchi portuali e incidente nella Monte Galletto, lunedì mattina in salita per il traffico genovese - Genova 24

Genova. Almeno due criticità mettono a rischio gli equilibri del traffico in questo avvio di settimana a Genova: lo sciopero dei portuali e problemi alla galleria Monte Galletto in A7.

Ai varchi portuali di via Albertazzi – Albertazzi e San Benigno – sono in atto già da circa un’ora i presidi dei portuali dell’Usb, in sciopero oggi e domani contro l’obbligo di green pass.

In questo momento – ma la situazione è in evoluzione – il varco di San Benigno è chiuso, mentre quello di via Albertazzi è aperto in uscita.

Nel corso della mattinata è molto probabile che si metta in atto anche un corteo di protesta tra la zona di San Benigno e il centro città.

Sul nodo autostradale invece c’è stato un incidente all’altezza della galleria Monte Galletto, in direzione nord tra lo svincolo con la A10 e Bolzaneto.

Un tir ha colpito i pannelli che si trovano in alto all’ingresso della galleria. Il traffico è momentaneamente rallentato con code. Autostrade parla di 5 chilometri di coda tra Genova Nervi e il bivio A12/A7.

Problemi anche a ponente: coda di 2 km tra Arenzano e Genova Pra’ per un incidente e ripercussioni per chi arriva dalla A26 e si immette sulla A10.

A Levante un chilometro di coda tra Rapallo e Chiavari per lavori in direzione della Spezia.