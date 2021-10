Prendono il taxi per mangiare un kebab ma fuggono senza pagare la corsa: denunciati - Genova 24

Genova. Hanno preso il taxi ma non hanno pagato la corsa: per questo la scorsa notte la polizia ha denunciato due romeni di 26 e 20 anni e un polacco di 20 per insolvenza fraudolenta in concorso tra loro. Il primo è stato anche segnalato per porto abusivo di armi e sanzionato per ubriachezza.

I tre hanno chiamato un taxi per farsi accompagnare da piazza De Ferrari fino ad un negozio di kebab di corso Gastaldi, ma una volta giunti a destinazione si sono dati alla fuga senza pagare i 12 euro della corsa.

Gli operatori della volante, immediatamente accorsi sul posto, li hanno rintracciati in piazza Tommaseo.

Il 26enne, vistosamente ubriaco, è stato trovato in possesso di una bomboletta spray urticante non conforme alla libera vendita.