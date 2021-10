Premiata la start-up genovese che permette di registrare online le partite di calcetto - Genova 24

Genova. Il capoluogo ligure di nuovo sul podio del premio nazionale “Top of the Pid“, assegnato oggi, in modalità virtuale, al Maker Faire di Roma.

Il premio è promosso ogni anno dai Punti Impresa Digitale (Pid) delle Camere di commercio italiane e l’impresa vincitrice è Replayer, startup che ha sviluppato una piattaforma web per fornire, mediante una specifica applicazione, gestione e prenotazione online dei campi da gioco, video-registrazione delle partite giocate, gestione e sharing dei propri file con contenuti multimediali.

Lo scopo è dare valore allo sport dilettantistico e offrire servizi agli sportivi, ai loro familiari e ai soggetti che gestiscono impianti sportivi (palestre, piscine, campi outdoor e indoor). I due elementi su cui punta la piattaforma sono il calendario-planner di gestione delle attività del centro e il sistema tecnologicamente avanzato di ripresa del campo con videocamere ad alta definizione, capaci di seguire automaticamente l’azione di gioco. I video realizzati sul campo possono essere poi visti da atleti o allenatori e organizzati in un archivio personale.

Oltre a “Top of the Pid”, la start up genovese Replayer aveva già vinto nella categoria Ict la SMARTcup Liguria 2020.