Porto, tir pronti alle barricate contro le attese ai terminal di Genova - Genova 24

Genova. Trasportounito interviene sulle lunghe attese ai terminal portuali a Genova e sottolinea che “l’autotrasporto è pronto alle barricate”. Serve un intervento dell’Autorità di sistema portale sui rapporti di concessione, afferma l’associazione in una nota, con un provvedimento per garantire agli autotrasportatori “di poter operare nei terminal con livelli di servizio adeguati, ovvero con numeri di accessi ai varchi, operazioni di carico/scarico e ‘gate out’ dei mezzi pesanti coerente con i flussi in arrivo e quindi tali da garantire l’eliminazione di ogni accumulo di mezzi ai varchi portuali”.

“L’Adsp – afferma poi Trasportounito – deve completare la tracciabilità delle tempistiche dei veicoli da quando arrivano ai varchi a quando escono dai terminal fruibile per l’autotrasporto e che permetta un’analisi dei flussi giornalieri, sulla quale coinvolgere anche i nostri committenti responsabili della programmazione ‘super stressata’ dei cicli di carico/scarico negli stabilimenti lombardi e piemontesi e di conseguenza nei bacini portuali”.

E’ necessario, nota anche l’associazione degli autotrasportatori, un intervento da un lato sulla filiera logistica e industriale e dall’altro sull’estensione degli orari dell’operatività portuale (tenuto conto purtroppo dei cantieri autostradali). Trasportounito è impegnato a partecipare con consistenti investimenti al progetto di automazione degli ingressi e uscite dai varchi portuali e alla digitalizzazione dei processi documentali, considerandolo fondamentale per l’efficientamento dei cicli operativi portuali, “ma questo non può rappresentare l’ennesimo alibi per giustificare le inefficienze dei terminal”, dice è Giuseppe Tagnochetti, coordinatore per la Liguria di Trasportounito. (ANSA).