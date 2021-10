Porto di Genova, i terminalisti pagheranno i tamponi ai lavoratori - Genova 24

Genova. A due giorni dall’entrata in vigore del green pass, in Prefettura arriva l’ufficialità di quanto i sindacati chiedevano dall’inizio della vertenza. E’ lo stesso prefetto Renato Franceschelli a comunicarlo ai sindacati: “I terminalisti pagheranno i tamponi ai lavoratori non vaccinati” ha spiegato il prefetto alla presenza proprio terminalisti, oltre che dei vertiti di Assoterminal e dell’Autorità di sistema portuale.

Certo alcuni terminalisti non erano presenti al tavolo di questa mattina (non c’erano per esempio Gnv, Tirrenia e terminal San Giorgio), ma l’annuncio del prefetto sembra aver chiuso una volta per tutte la vertenza.

Altra questione sarà l’organizzazione pratica degli spazi per effettuare i tamponi: “Saranno previsposti diversi punti per i tamponi, uno per esempio sarà da Music for peace per il terminal Sech ma questi aspetti saranno definiti nelle prossime ore” spiega Enrico Ascheri della Filt Cgil. “Abbiamo ottenuto quello che chiedevano fin dal primo giorno – dice Ascheri – e di questo siamo soddisfatti anche se la gestione non sarà semplice”.

“Io come Confindustria ho ribadito che non dobbiamo pagare noi i tamponi – ha spiegato a margine il presidente di Assoterminal Beppe Costa – ma poi ogni azienda è libera di fare quel che vuole”.

“Anch’io non ho ben chiaro cosa farò nella mia azienda – dice scherzando il patron di Costa Edutainment – dove comunque c’è un clima molto coeso e i casi sono limitati e dove certamente troveremo una soluzione”.