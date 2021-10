Ponte Morandi, Toti firma il decreto: la Regione Liguria sarà parte civile al processo - Genova 24

Genova. La Regione Liguria si costituirà parte civile nel processo per il crollo di ponte Morandi. La decisione è arrivata ufficialmente con un decreto emanato giovedì dal presidente Giovanni Toti.

Con l’atto il presidente della giunta decreta “di costituirsi, in qualità di parte civile, nel procedimento penale pendente davanti il

Tribunale di Genova relativo all’accertamento delle responsabilità penali conseguenti al crollo del Ponte Morandi” e “di demandare al settore Avvocatura regionale l’adozione del provvedimento di incarico al legale indicato in premessa”.

“Il crollo del ponte Morandi ha costituito evento di estrema gravità sia per le drammatiche conseguenze in termini di perdita di vite umane che per i rilevanti danni che ne sono derivati a carico della comunità e del territorio ligure – si legge nelle premesse del decreto -. Alla luce di quanto sopra, si ritiene opportuna la partecipazione di Regione Liguria al giudizio penale in oggetto in qualità di parte civile al fine di conseguire il risarcimento, nei confronti dei responsabili, di tutti i danni cagionati all’Ente dal tragico evento”.

“Finalmente il presidente Toti ha firmato un decreto che la città e la Liguria tutta attendevano da mesi – commenta Fabio Tosi, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione -. Sono mesi che, come M5S, lo diciamo. Dopo aver faticosamente ottenuto che il sindaco di Genova si costituisse parte civile entro il termine del dibattimento preliminare, ora anche Regione Liguria segue la stessa strada. Era ora!”.

Tosi era stato primo firmatario a fine settembre di una mozione che aveva proprio lo scopo di impegnare Regione a costituirsi parte civile entro il 15 ottobre. “Dunque, nonostante la maggioranza avesse sbandierato che c’era tempo, che saremmo potuti arrivare tranquillamente alla prossima primavera, avevamo ragione noi e il decreto lo dimostra: costituirsi parte civile entro la prima udienza preliminare era ed è fondamentale per non rinunciare ai propri diritti, mettendo in campo tutti gli strumenti possibili per rivalersi nei confronti di tutti i responsabili di quell’immane tragedia”, aggiunge Tosi.