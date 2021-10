Pista di atletica del Palasport accatastata in piazzale Kennedy, Piciocchi: "Sarà collocata al Nouvel" - Genova 24

Genova. “La pista di atletica non è abbandonata, ma, come già previsto, sta per essere nuovamente collocata nel padiglione Blu dove è stata custodita già per alcuni mesi per poi tornare a nuova vita in una nuova struttura”. Lo dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi rispondendo ai consiglieri del partito democratico che stamani avevano denunciato lo stato di abbandono del materiale.

“Lo spostamento in un deposito temporaneo necessita di una logistica ragionata – ha spiegato il vicesindaco – si parla di trasferire circa 500 metri cubi di materiale. Si tratta di una pista di dimensioni ragguardevoli e che, al netto di considerazioni semplicistiche, non può essere spostata in pochi minuti”.

“La minoranza non si preoccupi: grazie all’operazione del Waterfront, dove nulla è lasciato al caso, anche la pista di atletica troverà una diversa collocazione perché torni alla sua originaria funzione sportiva, dopo anni di abbandono e inutilizzo”.