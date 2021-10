Piaggio Aero verso una nuova proprietà? La Fiom avverte: "Nessuno tocchi i due siti né i posti di lavoro" - Genova 24

Genova. Sono circa 900 lavoratori di Piaggio Aeroindustries, di cui 197 a Genova, divisi tra service e finalizzazione dei velivoli, per cui si profila una ennesima fase di incertezza. Rispetto alla storica azienda del settore dell’aeronautica, infatti, in queste settimane si sono inseguite le notizie più disparate fra presunte cordate pronte all’acquisto, offerte vincolanti mancate, ipotesi di sviluppi industriali più o meno concreti.

“Come Fiom Cgil di Genova su questo vogliamo mettere un punto fermo – dice il sindacato in una nota per quanto ci riguarda deve essere chiaro a tutti, possibili acquirenti e gestione commissariale, che qualora arrivasse una nuova proprietà dovranno essere garantiti tutti i posti di lavoro e il mantenimento dei due siti produttivi che compongono il gruppo”.

“Qualsiasi piano industriale verrà presentato non dovrà essere pagato dai lavoratori – prosegue la Fiom – adesso serve chiarezza da parte di tutti gli interlocutori: occorre che il Governo e la Gestione commissariale si esprimano concretamente su quali sono le prospettive per il gruppo per mettere la parola fine a questa fase di transizione. Se tale chiarezza non verrà fatta a breve i lavoratori ne trarranno le conclusioni e, insieme al sindacato, si muoveranno di conseguenza”.