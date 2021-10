Pesca sportiva, Piana (Lega): "Settore da rilanciare, basta divieti" - Genova 24

Genova.”Sin dall’inizio della legislatura ho intrapreso un confronto serrato con Autorità di sistema portuale e Capitaneria di Porto per fare in modo che a Genova e in Liguria la tradizione della pesca sportiva in mare sia salvaguardata e potenziata, anche in funzione dell’ importante indotto economico che genera non soltanto per i negozi di settore, ma per tutto il sistema turistico contribuendo alla destagionalizzazione dello stesso”.

Lo dichiara il vice presidente Alessandro Piana a margine del corteo di protesta nel centro di Genova per poter tornare a pescare sulla diga esterna di Pra’.

“Ero in piazza – aggiunge il consigliere regionale Alessio Piana – a rappresentare il lavoro iniziato nella passata legislatura con Stefano Mai e proseguito con Alessandro Piana. Questa situazione è insostenibile, bisogna che Autorità di sistema e Capitaneria trovino delle risposte che non siano solo divieti. Dopo un anno faticoso abbiamo raggiunto dal punto di vista quantomeno tecnico la possibilità di accedere alla diga di Voltri, la Lega non si ferma e si schiera a fianco della pesca sportiva contro le ripetute limitazioni”.