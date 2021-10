Permesso di soggiorno: nuove modalità di accesso agli sportelli per rinnovo e rilascio - Genova 24

Genova. Dal 2 novembre sarà possibile di prenotare “on-line” l’accesso agli sportelli dell’ufficio immigrazione della questura di Genova.

In particolare sarà possibile prenotare l’accesso allo sportello per la presentazione delle istanze di rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno per i quali non è previsto l’utilizzo del Kit postale (es: familiare cittadino E.U., cure mediche, assistenza minori, protezione internazionale “asilo” , titoli di viaggio,…..)

Il servizio è disponibile al link: www.prenotafacile.poliziadistato.it

Per il solo ritiro dei suddetti soggiorni sarà, invece, sempre necessario recarsi presso l’Ufficio Immigrazione di via D’Annunzio n. 80 per prenotare l’accesso allo sportello.

Per ogni ulteriore informazione e approfondimento in relazione alla tipologia dei soggiorni interessati dal nuovo sistema di prenotazione e alle modalità di accesso all’agenda elettronica, si invitano gli utenti a consultare l’indirizzo web: www.poliziadistato.it alla pagina della Questura di Genova – Ufficio Immigrazione