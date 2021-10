Pericolo sulla A10: una trentina di migranti a piedi sulla carreggiata tra Varazze e Arenzano - Genova 24

Genova. Una trentina di persone sono state avvistate questa mattina sulla carreggiata della A10 tra Varazze e Arenzano, in direzione Genova, mentre percorrevano a piedi la strada a pochi centimetri dalle macchine e dai camion di passaggio.

Immediato l’allarme, scattato grazie alle molteplici segnalazioni di automobilisti in transito: la polizia stradale si è attivata per scortare i ragazzi, ad una prima ricognizione migranti, che in maniera autonoma sono poi ‘usciti’ al casello di Arenzano.

Ancora da chiarire come si siano trovati in quella situazione di pericolo: secondo le prime ricostruzioni potrebbero essere stati “scaricati” da qualche mezzo in una piazzola di sosta, per poi proseguire a piedi. Secondo alcune testimonianze il gruppo avrebbe attraversato almeno due gallerie e un viadotto, forse provenendo dall’area di sosta che precede la gallerie Lerone.

Non è il primo caso verificatori in Liguria: già nei mesi scorsi, a giugno e ad agosto, alcuni migranti erano stati messi in salvo dopo che, diretti verso la Francia ma resisi conto che il camion su cui viaggiavano stava andando in direzione opposta, erano scesi dal mezzo per proseguire a piedi a bordo strada. Anche il quel caso la polizia stradale intervenì per fare da scorta ai ragazzi.