Pensioni, Toti: "Chi sta in ufficio lavori di più, ma altri devono avere un trattamento diverso" - Genova 24

Genova. “Se parliamo di riparazioni navali, di cantonieri in mezzo a una strada, è chiaro che devono avere un trattamento diverso da chi lavora comodamente seduto a una scrivania, in un ufficio”.

Così il presidente ligure Giovanni Toti appoggia le ragioni della protesta dei lavoratori delle riparazioni navali che oggi sono scesi spontaneamente in corteo a Genova proclamando 4 ore di sciopero contro la riforma delle pensioni e in particolare la misura Quota 102 che significherebbe lasciare l’occupazione a 67 anni o con almeno 43 anni di contributi.

“Sulle pensioni – riflette Toti – bisogna essere molto chiari. Un Paese in cui aumenta l’età media è evidente che aumenti l’età lavorativa in prospettiva: che lo si faccia prima o dopo, ma quello è il destino. Le baby pensioni non hanno portato bene ai nostri conti e al nostro sviluppo. Dopodiché – aggiunge tuttavia il governatore – non facciamo di tutta l’erba un fascio per nascondere le responsabilità e decidiamo chi ha i soldi e il diritto di andare in pensione un po’ prima perché ha faticato un po’ di più e chi invece può tranquillamente regalare un anno di lavoro al Paese”.

Per quanto riguarda la manovra nel suo complesso, oggi in Consiglio dei ministri, “spero che il presidente Draghi sappia fare sintesi di tutto quello che i vari partiti hanno chiesto – ha detto il presidente ligure – costruendo una manovra che abbia ampia prospettiva, che non sia l’assalto alla diligenza delle piccole medagliette da mettere al petto delle varie forze politiche, ma sia una visione di Paese come quella che dobbiamo costruire con il Pnrr. Draghi è la persona giusta, ha dimostrato nel tenere duro con il green pass di avere anche la tempra e il carattere per farlo, leggiamo la manovra e speriamo di sorridere”, ha concluso Toti.