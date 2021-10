Pegli e Multedo in emergenza: strade come fiumi e sottopassi allagati - Genova 24

Genova. Non si fermano le criticità legate al maltempo sul ponente genovese, già duramente colpito dalla ‘prima ondata’ di una perturbazione che stazionerà sui cieli di Genova almeno fino a martedì mattina.

Su Pegli e Multedo continua a piovere, e le strade si trasformano in fiumi: acqua e fango stanno letteralmente invadendo le carreggiate, mandando in tilt la circolazione veicolare e i passaggi pedonali.

Sono molti i cittadini che sui social stanno testimoniando la situazione, non senza qualche critica rispetto gestione delle caditoie ai lati delle strade, secondo alcuni non pulite in tempo utile per affrontare la stagione delle piogge in sicurezza.

guarda tutte le foto 5



Strade allagate a Pegli e Multedo

(Foto di Roberto Venturi)